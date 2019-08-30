近三年最悲觀 華爾街調降S&P 500獲利增長預期至2.3%

美中貿易戰引發全球經濟不確定，全球央行紛紛下調利率或祭出刺激措施來支撐經濟。根據 Factset 統計，擔心關稅加劇恐將壓縮企業獲利空間，華爾街分析師將標普 500 獲利增長預期調降至 2.3%，降幅為 2016 年來最高。

Factset 指出，今年初，分析師預期標普 500 今年獲利增長為 7.6%，然而隨著美中貿易談判進展延宕，全球商業信心低落，分析師下調增長預期至 2.3%。

標普 500 企業每股盈餘持續下滑 (圖：CNBC)

貿易戰至今已持續一年多，美中兩國上週更進行關稅加碼，嚴重打擊企業信心，華爾街擔心關稅繁重嚴重影響企業獲利水平。

富國銀行投資主管 Darrell Cronk 向客戶表示，過去一年，美中兩國多數企業已承受巨額關稅成本，如今關稅加徵再起，最高甚至達到 30%，預計將對企業盈利產生更負面的影響。

他補充，影響層面甚至將擴大至全球，引發全球經濟衰退的疑慮。企業必須獲利才能擴大就業成長與投資，帶動整個製造業復甦，進而推動全球貿易。

根據美國商會調查，138 家財報顯示，關稅對經濟影響之深，導致許多大企業不願放手投資，商業投資出現三年來首次下降。

此外，企業獲利下滑更導致股市陷入低潮。Miller Tabak 市場策略師 Matt Maley 周三 (28 日) 表示，企業獲利成長正停滯不前，儘管尚未出現衰退，但全球經濟確實處於放緩狀態，這使得市場難以反彈。