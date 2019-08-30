再問貝佐斯！美參議員：快管管亞馬遜網站上那堆不安全產品

亞馬遜 (AMZN-US) 又遭議員盯上！3 位參議院民主黨議員週四 (29 日) 致信亞馬遜執行長貝佐斯 ( Jeff Bezos)，敦促該公司想辦法管管其購物網站上數以千計的不安全產品或禁品。

該信要求貝佐斯制止亞馬遜網站銷售不安全產品，且呼籲他應該針對產品標示更準確的警語。

該信是為了回應近日《華爾街日報》的一項調查，該調查發現亞馬遜網站上超過 4000 項商品被聯邦機構宣布為不安全商品，商品標示涉嫌誤導，或根本為聯邦規定禁止販售的商品。在該報導刊登後，亞馬遜將半數以上問題商品清單上的項目移除或變更描述。

但議員仍不領情，認為亞馬遜應該可做更多努力，將網站上所有不安全商品一次清光。

該信向貝佐斯要求，「毫無疑問，亞馬遜沒有遵守保護其龐大平台的消費者安全。我們呼籲你立即移除平台上所有報導上列出來的問題商品，並解釋你的處理過程，對執行方式和消費者安全政策進行全面性的內部調查，做一些改變，避免網站上再次出現不安全的商品。」

在該信中，議員也提出一些問題，希望貝佐斯能回答關於亞馬遜安全措施和政策執行的相關資訊，且要求貝佐斯在 9 月 29 日前回應，其中一位議員表示，他打算在貝佐斯回覆該信後，尋求國會召開聽證會。

亞馬遜代表沒有立即回應。