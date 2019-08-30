新iPhone問世後.. 舊iPhone價值估降30%！

據二手交易平台 Decluttr 週四 (29 日) 發表的一份數據指出，在新款 iPhone 將問世的當口，舊款 iPhone 的價值很快將「大幅下降」30%。

蘋果計劃於 9 月 10 日上午 10 點舉行發布會並推出 iPhone 11。並已於週四稍早時發出發布會邀請，Decluttr 對此表示，在蘋果推出新 iPhone 11 後的 24 小時內，之前的舊款 iPhone 型號可能會損失目前轉售價值的 30%。

Decluttr 表示，即使是新款 iPhone，估計在發布後的第一個月內價值也會下降約 40%，之後持續每個月 1% 的降幅。

iPhone X 自從推出以來，已經失去了 59% 的原有價值，iPhone XS 和 iPhone XR 也有分別為 49% 和 43% 的降值，Decluttr 在 2019 年的電話折舊研究中指出，目前，這些手機的價值分別為 482 美元、646 美元和 462 美元。

Decluttr 說，iPhone 7 已經失去了 81% 的價值，iPhone 8 及 iPhone 8 Plus 則分別為 65% 和 61%。

在 Android 設備方面，Decluttr 表示三星 Galaxy S10 在推出幾個月後已經損失了 57% 的價值，而 Galaxy S10 Plus 在交易時也會降值 52%。 Decluttr 的研究結果與其 6 月的一份報告相關，該報告顯示 S10 手機在發布後的 30 天會損失了一半的價值。

根據 Decluttr 的說法，谷歌 Pixel 3XL 在推出六個月後貶值了 58%。

Decluttr 首席營銷官 Liam Howley 為此表示，價值貶值主要是因為「缺乏創新」。