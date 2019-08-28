〈每日外資外匯觀點〉市場不確定性如烈日 久曝終會被曬傷

英國脫歐傳來有望重啟談判的新消息，周二英鎊兌美元上漲，創下近一個月新高；另一方面在貿易不確定性、經濟衰退疑慮下，美國總統川普再度抨擊聯準會，美元指數周三亞洲盤交易時段，維持小幅震盪，力守 98.5。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

外媒報導，德國總理梅克爾和法國總統馬克宏英國脫歐和愛爾蘭邊境後備方案上的態度有所鬆動，似乎有意就英國首相強森的建議進行商討，增添歐盟同意重啟談判的可能。英鎊周二一度突破 1.23，創下 7 月 29 日以來新高。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

川普周二發推文再次抨擊聯準會誤判形勢，稱其喜歡看到製造商因出口而受苦。

美中貿易衝突已持續一年，西聯商業解決方案資深市場分析師 Joseph Manimbo 表示，貿易戰長期持續的不確定性導致全球經濟放緩，甚至可能陷入衰退。

美銀美林首席日本匯市和股市策略師 Shusuke Yamada 表示，目前仍很難看到貿易戰結束的跡象，除了關注貿易戰，市場還須關注英國脫歐進展、歐洲央行等主要央行的貨幣政策以及人民幣匯率波動。

Kingsview 資產管理投資組合經理 Paul Nolte 預警，市場不確定性持續升高，如同在海灘曬了太久的太陽，投資人很可能被下一個意外曬傷。

道明證券指出，美國總統的推文很難忽視，甚至可以壓倒基本面，市場劇烈波動離結束為期甚遠。

過去 5 個月的大部分時間，3 個月期和 10 年期美債殖利率處於倒掛，周一擴大至高達 - 53.8 個基點，出現 2007 年 3 月以來最嚴重倒掛。Columbia 全球首席投資官 Colin Moore 認為美國經濟 2021 年陷入「淺衰退」的可能性愈來愈高，而在這種情形下，美國長債殖利率可能會跌至新低。