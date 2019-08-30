奈及利亞食品物價已飆漲 美元禁令如同火上澆油

奈及利亞政府計畫透過對進口商的禁令來扶助國內產業，今年 8 月中奈及利亞央行更下令銀行外匯交易商均不可出售外匯給食品進口商，但效果恐怕將適得其反，除了糧食供應恐陷入不足的窘境外，東北地區的叛亂和衝突也正在干擾國內供應鏈，勢將進一步推高原本就已高漲的物價。

奈及利亞總統布哈里 (Muhammadu Buhar) 宣稱在農業生增加下，已實現糧食安全，8 月 13 日下令該國央行停止供應美元給進口食品後，該國央行因此配合政策，削減乳製品進口商獲取外匯的機會，以加強國內牛奶產量。

奈及利亞是非洲最大石油生產國，2015 年初以來，食品價格指數上漲了近 80％，高於央行的通膨目標，對一個家庭消費支出 60％用於食品的國家而言，食品物價形成沈重壓力。

奈及利亞食品物價指數 (紅線) 接近 14%。(來源：Bloomberg)

在奈及利亞首都阿布賈販售進口大米、小麥的食品商表示，在商言商，許多人都對這項食品進口禁令感到不安，預期食物因進口稀缺而變得更貴。

奈及利亞的食品價格一直是通膨主要驅動因素，過去奈國進口禁令清單中，已限制從水泥到肥皂 40 種物品進口，其中包括食品項目的精製植物油和脂肪、可可脂、蛋糕、義大利麵 / 麵條、果汁及水、礦泉水、汽水、番茄醬或濃縮汁等。

據統計，奈及利亞在截至今年前三個月約進口 10 億美元的食品和活體動物。今年六月，布哈里總統指示將非法進口棕櫚油或其他違禁物品 (如家禽) 的公司或個人列入黑名單。

在國內部分，食品供應鏈已經被東北地區長達十年的伊斯蘭叛軍攪亂，牧民和農民之間的衝突也摧毀了社區、莊稼，牲畜銳減，迫使小農們逃往奈及北部和中部地區的保護區。

儘管如此，奈及利亞政府仍認為該可以生產所有的必需食品，而且美元禁令有助於擴大生產，即使大量的稻米和其他商品經由走私偷運入境，美元禁令仍有助益。

不過，位於阿布賈的 Turgot 經濟政策研究中心主任 Nonso Obikili 認為，這種禁令肯定會適得其反，奈及利亞民眾消費的主要食品，仍有許多是境內未種植生產的，相關禁令可能會造成食品物價上漲和走私泛濫的雙重惡果。

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