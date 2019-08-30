雙重拋匯力道出 台幣升值逾9分成最強勢亞幣

美中貿易戰緊張情勢再度降溫，激勵主要亞股今 (30) 日全面翻揚，台股也呈現股匯雙漲的態勢，加權指數漲逾百點，台北外匯經紀公司報台幣兌一美元早盤強升 9.2 分，最高來到 31.35 元，在主要亞幣中表現最強勢。

台幣以 31.44 元、微升 0.2 分開出後，開盤不到 15 分鐘隨即大漲逼近 1 角，最高來到 31.35 元，升值 9.2 分。

匯銀人士指出，外資避險情緒降溫，部分拋匯，再加上適逢月底出口商有實質拋匯需求，雙雙激勵台幣偏強。

美國總統川普最新指出，美國和中國貿易談判代表將於稍晚時間舉行電話會談；而中國商務部發言人高峰也表示，雙方經貿團隊確實一直保持有效溝通，正討論 9 月赴美磋商。

美中緊張情勢緩和的消息一出，令市場恐慌壓力大幅減緩，美股道瓊指數昨日反彈超過 300 點，漲幅逾 1.2%，而費城半導體指數漲逾 2% 更是強勢，激勵台股今日電子股走強，加權指數大漲百點。

觀察主要亞幣，以台幣最為強勢，升幅逾 0.2%，日圓略升約 0.04%，不過，人民幣偏弱狹幅震盪，韓元和星元小貶逾 0.1%，泰銖貶 0.2% 左右。

亞股中以韓股反彈超過 1.7% 最強勢，日股、港股和深圳股市也有 1% 上下漲幅。