北捷北投機廠太陽光電商轉 1年減碳相當6座大安森林公園

為響應低碳城市目標，北捷今 (30) 日宣布與昱鼎能源公司合作，首度試辦「捷運北投機廠太陽光電電廠計畫」，預計商轉後 1 年發電量可達近 400 萬度，減少二氧化碳排放量約 2205 公噸，相當於 6 座大安森林公園吸收的二氧化碳量，可供應約 1152 個家戶 1 年使用。

北捷指出， 2016 年開始評估投資太陽光電設備的可行性，最後選擇採用出租屋頂建置太陽光電發電，2017 年 11 月透過招商評選專業營運廠商，由昱鼎電業公司規劃建置北投機廠太陽光電電廠。

北捷總經理顏邦傑表示，由於太陽光電系統設置在主工廠及儲車區的屋頂，須考慮廠區屋頂設計時的載重限制，因此需要先完成屋頂修繕及結構補強，才能在不影響原有設施設備的運作下，進行發電模組與機電設備安裝。

北投機廠太陽光電電廠鋪設面積約 1.7 萬平方公尺，模組每片約 20 公斤重、大小約為 1.6 平方公尺，現場總共鋪設逾 1 萬片模組，投入商業運轉後，預計 1 年發電量可達近 400 萬度，減少二氧化碳排放量約 2205 公噸，相當於 6 座大安森林公園吸收的二氧化碳量，可供應約 1152 個家戶 1 年使用。

台北市副市長彭振聲指出，台北市因人口稠密，土地資源非常珍貴，加上日照輻射條件較南部少，因此太陽光電發電設施，僅能著重於發展屋頂型的太陽光電系統。

北捷表示，北投機廠完成太陽光電發電系統後，不但是台北市規模最大的太陽光電系統，設置容量達到 3797 瓩，也是台北市第一座取得電業執照的太陽光電廠，更是大台北地區最大、最具指標意義的公有屋頂太陽光電廠。