【保德信投信】年會高峰在即 醫療買氣加溫

今年第四季為全球醫療年會高峰期，保德信投信表示，隨著醫療年會開跑，醫療類股將擁有豐沛題材，醫療類股買氣將回溫。根據歷史資料統計，醫療類股上漲動能往往領先於大盤，現階段醫療類股估值相對於其他類股低，近期實為醫療保健類型基金布局好時點。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，第四季初將會由美國西南腫瘤會議率先開跑，爾後 11 月上旬將會製藥研發、免疫療法等指標性醫療年會接棒。江宜虔預期屆時將會有許多創新製藥或臨床實驗陸續發表成果，醫療類股市場買氣有望回升。

江宜虔分析，第四季為全球醫療年會高峰期，不論是美股或全球股市，根據歷史資料統計，醫療類股的上漲動能往往領先大盤。根據過去十年歷史資料統計，第四季 S&P500 醫療類股表現優於該指數報酬 3.58%，且 MSCI 世界醫療指數表現亦優於 MSCI 世界指數 2.24%。僅管近期醫療類股受到藥價與選舉議題表現相對疲弱，但藥價負面影響已大多反應於股價上，預期醫療類股有望出現先蹲後跳多頭行情。

江宜虔進一步表示，目前生技製藥公司研發能力與日俱增，其新藥核准件數逐年增加，過去自新藥核准後，藥品營收可維持數年增長，有望延續生技公司強勁成長動能。僅管醫療產業股價短期仍有可能受到政策不確定性影響，醫療產業長期成長動能並未改變，今年醫療產業獲利預期居所有產業之冠，加上第四季醫療類股往往表現相對強勁，近期實為醫療類股佈局好時點，建議投資人可逢低分批布局醫療類股基金。

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