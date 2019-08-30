〈日韓貿易戰〉日本實施對韓出口管制57日後、首度放行氟化氫出口！

根據南韓《朝鮮日報》日文電子版在 30 日所刊出的報導，南韓產業通商資源部在 29 日時表示，日本經濟產業省已對一件氟化氫的出口申請發出許可。這批氟化氫是出口到南韓三星電子，也是日本政府在 7 月初，對南韓實施氟化氫等 3 項化學品的嚴格出口管制後，在事隔第 57 日的首度出口。

氟化氫不僅是半導體在製作複雜積體電路的，蝕刻製程中所使用的關鍵原料，也被用在半導體的清洗製程。在半導體製造超過 500 道的製程中，約有 50 道製程需要使用氟化氫。

日本實施對韓出口管制 57 日後、首度放行氟化氫出口！(圖片：AFP)

在純度高達 99.999% 以上的氟化氫方面，目前日本的森田化學工業及 Stella Chemifa(4109-JP) 等，在全球市占就超過 7 成以上。據了解，這次受到日本政府許可的氟化氫出口，就是由 Stella Chemifa 所提出申請。據此推測，接著在日本出口至南韓 SK 海力士的氟化氫方面，應該也會在近日內受日本政府所承認。

日本在 7 月 4 日起，對出口到南韓的氟化聚醯亞胺、光阻劑、氟化氫等 3 項，在半導體與 OLED 面板製造上不可或缺的關鍵化學品，實施嚴格的出口管制措施。而日本政府也在 8 月中旬，首度對輸韓光阻劑發出了出口許可。

據悉，在面板製造上所需的氟化聚醯亞胺方面，由於三星、LG 等廠商並沒有特別需求，因此也未提出進口申請。

有一名南韓半導體業界人士表示「日本在這 3 種原料實施的出口管制，對生產所造成的風險，可說在這次發出許可後解除危機」，「不過在日本製原料的進口，必須 1 件 1 件的申請許可，也對公司經營增添許多不確定因素」。