南韓最高法院下令重審行賄案 三星少主恐再度坐牢

針對南韓前總統朴瑾惠以及三星少主李在鎔等人的行賄案，南韓最高法院在今日 (29 日) 下令撤銷二審部分判決並發回高院更審。

外電報導，現年 51 歲的 Lee 李在鎔在去年二審判決中獲緩刑，並當庭釋放。但此次發回重審，李在鎔就有可能再度坐牢。李在鎔目前是三星電子的副會長，也是三星集團實質上的負責人，如果被判入獄，預期將對三星電子造成嚴重衝擊。

李在鎔所涉案件與朴槿惠親信崔順實干政案有關，由於李在鎔向朴槿惠及其親信行賄，在前年 2 月遭到逮捕並於同年 8 月宣判 5 年徒刑。不過，在隔年遭高等法院推翻，改判有期徒刑 2 年半，緩刑 4 年，並當庭釋放。

在今日，最高法院首席大法官 Kim Myeong-su 裁定，要求高等法院重新考慮 2018 年 2 月所做的緩刑，思考三星所贈與的三匹馬價值 37 億韓元 (305 萬美元) 是否算是賄賂。

「這意味著將李在鎔送回監獄的可能性已經上升。」南韓 CEOScore 公司總裁 Park Ju-gun 表示，對於三星而言，「不僅管理階層重組，而且還不需停止重大業務決策。」

三星電子面臨不斷升級的中美貿易戰，以及日本出口限制之際，還必須處理可能長達數月的重審。同時，該公司也仍在努力應對記憶體晶片市場低迷和智慧型手機需求放緩所導致的利潤下滑。三星電子股價下跌 2.5%。

該公司在一份聲明中表示：「三星電子深感遺憾，此案引起了整個社會的關注。我們重申並承諾履行負責任的企業公民角色，並避免再次出現過去的錯誤。」