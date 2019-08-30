著眼電動車商機 Audi擬與中國車用電池製造商比亞迪合作

據消息指出，大眾汽車公司 (Volkswagen AG’s) 的豪華車品牌奧迪 (Audi) 正在洽詢將中國的比亞迪 (BYD) 公司納為高階電動車用電池供應商的可能性。

消息人士表示，大眾汽車與有股神巴菲特撐腰的比亞迪的談判已進入後期階段。其中一位知情人士表示，比亞迪仍在與其他汽車製造商討論電池供應的相關交易。目前無法保證會與 Audi 達成協議。

隨著越來越多電動車型號的推出，汽車製造商正在尋求實現關鍵部件供應多樣化的機會。

大眾計劃到 2028 年能在全球交付 2200 萬輛全電動汽車，其中半數以上將在中國製造。

奧迪目前在中國銷售的 Q2L e-tron 運動型多用途汽車使用的是寧德時代新能源科技的電池。

今年 5 月，由於三星 SDI 公司在歐洲的電池供應交易引起市場憂慮，大眾汽車承諾後重新修改細節。對於比亞迪而言，與奧迪這樣的全球奢侈品牌合作將有助於它力抗另一個競爭對手寧德時代。

一位知情人士稱，比亞迪的電池將裝備於由 Audi 和保時捷聯合開發的 Premium Platform Electric 高檔汽車。第一批車型預計將於 2021 年左右上市。

Audi 發言人表示，該公司正在與幾家製造商進行談判，但尚未作出任何決定。據發言人稱，比亞迪目前沒有任何訊息要披露。

大眾汽車股價週四稍晚時上漲 1.1%，今年的漲幅提升至 4.5%。

據知情人士稱，Audi 和比亞迪還探討了更深層次合作的可能性，包括開發合資企業或收購中國供應商電池部門的股份。目前尚不清楚這些談判取得了多大進展。

到目前為止，比亞迪一直專注於為自己的汽車組件電池製造，成為中國最大的新能源汽車製造商，同時也錯過了在全球最大的電動汽車市場中不斷成長的電池需求。

根據美國資產管理公司 Sanford C. Bernstein&Co 的數據，到 2050 年，電動汽車，電動公車和相關儲能電池的價值將達到現在的 10 倍，並潛在 5000 億美元的商機。

比亞迪目前還在與 Audi 競爭對手戴姆勒公司 (Daimler AG) 合作製造 Denza 電動車。

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