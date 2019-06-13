華為也攻AI 攜手奧迪、豐田合作進軍自駕車

近期以來，中國華為受美國禁令影響，在各地備受打壓，儘管如此，該公司似乎依然沒有停下發展的腳步。據報導，華為正與各家汽車製造建立合作關係，旨在共同開發自駕車，並進軍人工智慧 (AI) 市場。

消息人士指出，這家中國科技巨頭將為合作的汽車製造商提供 AI 軟體，其中包括奧迪以及豐田和廣汽的合資公司。此外，也將與另外兩家中國車廠北汽集團和長安汽車也將與該公司進行合作。

華為首席戰略架構師黨文栓表示，該公司正與合作夥伴共同建造一款自駕車，預期最快可以在 2021 年上市，並在歐洲以及中國地區進行銷售。此外，該款自動車將會在自動化程度第二高標準的 Level 4。

黨文栓也指出，綜觀中國市場目前的規模以及活動力，在未來中國將能成為全球自駕車產業中的龍頭，並且中國車廠在連網汽車和自駕相關的發展速度也非常的快。

在美中貿易戰當中，華為受到來自美國政府的巨大壓力，川普政府更是對該公司祭出禁令，導致多家國外供應商中斷或取消對華為的供貨。對此，黨文栓表示，如論甚麼情況，華為在自駕車領域的發展都不會因此停歇。

然而，中國諮詢機構 Sino Auto Insights 的總經理 Tu Le 表示，華為有大量的技術實際上來自美國，對華為的禁令勢必會對自駕車相關的研發造成一定程度的阻礙。

據美國聯合市場研究機構 (Allied Market Research) 的數據顯示，自駕車市場將在 2026 年從現在的 542.3 億美元上漲至 5567 億美元。因此，不少中國科技大廠，包含阿里巴巴、騰訊等也都有意角逐。然而報導中認為，中國廠商的自駕車技術目前仍比不上谷歌旗下的 Waymo。