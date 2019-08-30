貿易專家警告：日韓衝突是全球貿易崩壞的警訊

亞洲貿易中心 (Asian Trade Centre) 執行長 Deborah Elms 表示，日本與南韓之間的貿易衝突，反映全球的貿易秩序正在崩壞。

Deborah Elms 在接受外媒採訪中表示：「我認為這次日韓的衝突事件，是一項嚴重的徵兆，正閃爍全球貿易系統開始崩壞的警訊。兩方的貿易戰持續升級後，就會從更多的貿易限制，演變成安全上的糾紛，然後再繼續這樣的惡性循環… 目前沒有看到明確的方法可以結束」。

上周南韓宣布終止與日本的「軍事情報保護協定」，顯示雙方在軍事情報與國防安全交流上信任破裂。

Deborah Elms 比喻，看待日韓之間的衝突，不能見樹不見林，背後代表的意義，可能是森林大火即將延燒。

而對於美中貿易戰，Deborah Elms 也認為，是引發全球更多貿易系統脫軌的原兇。「美中之間的貿易爭鬥，已經破壞了全球供應系統與貿易規則。這樣「不尊重全球系統規則」的態度，儼然使系統脫軌，引發像日韓這樣更多國家間的鬥爭」。

「當規則被破壞後，很多事情都會發生變化，我想，我們正處於系統大轉變的那一刻」Deborah Elms 表示。

由於全球貿易系統已面臨多重威脅，且沒有辦法預期可能針對的國家與對象，這將使得各國當局更難去防範與應對未來不確定性的貿易風險。