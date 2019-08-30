美股盤後 — 美中9 月會談有望 半導體類股氣勢如虹 道瓊漲逾 300 點

週四 (29 日) 美中貿易戰況明朗化，隨著 9 月美中面對會談判有望，波音、卡特彼勒貿易敏感股上揚，蘋果等科技股大漲，台股 ADR 集體走高，終場道瓊收漲逾 300 點。

週四 (29 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數上漲 36.64 點，或 1.27%，收 2924.58 點。

那斯達克指數上漲 116.51 點，或 1.48%，收 7973.39 點。

美股道瓊指數上漲 326.15 點，或 1.25%，收 26362.25 點。

費城半導體指數上漲 32.97 點，或 2.25%，收 1495.82 點。

標普 11 個主要板塊僅必需消費持平，其他全數上揚，工業、資訊科技、金融板塊領漲。(圖片：Finviz)

尖牙股 (FAANG) 集體走高，蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.69%；Netflix (NFLX-US) 上漲 1.72%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.75%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.26%；臉書 (FB-US) 上漲 2.10%。

半導體類股氣勢如虹，Nvidia (NVDA-US) 大漲 3.59%；美光 (MU-US) 大漲 3.52%；AMD (AMD-US) 上漲 2.18%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.82%；賽靈思 (XLNX-US) 上漲 2.60%。

美債殖利率上揚，金融股全數走升。摩根史丹利 (MS-US) 上漲 2.25%；花旗 (C-US) 上漲 2.47%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 1.79%；高盛 (GS-US) 上漲 1.51%。

台股 ADR 同步收高。友達 ADR (AUO-US) 上漲 4.66%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.45%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.51%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.41%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.38%。

華爾街分析

週四 (29 日) 美中重啟談判迷霧散去，中國商務部發言人高峰表示，雙方經貿團隊確實一直保持有效溝通，正討論 9 月份赴美磋商，美國總統川普接受外媒專訪表示，美國和中國貿易談判代表將於稍晚時間舉行 (電話) 會談。

投資公司 Seven Points Capita l 合夥人 Michael Katz 指出，過去幾天川普減少針對中國的言論。

Michael Katz 稱：「他非常關心市場趨勢。意識到如果他繼續與中國正面交鋒，市場將會做出反應… 現在，他把規模縮小，我們會看到這種情況將持續多久。」

美國私人財富管理銀行投資部門董事總經理 Jeff Zipper 表示：「隨著中國對川普的策略失去耐心，我認為市場正在重新定價，直到我們對貿易有更清晰的瞭解。」

BOS 研究主管 Jeffrey Blanchard 認為，投資者不應寄望於貿易衝突會在短期內得到緩解。

Jeffrey Blanchard 稱：「這並沒有讓我變得更加樂觀或悲觀。我們現在的處境是，美國總統可以通過推特即時決定政策，而他面臨的是 (中國) 中央計劃經濟。有了集中決策，也可以快速行動。」

經濟數據方面 美國上季經濟動能仍強，第二季 GDP 修正值符合預期 2.0%，Q2 個人消費支出修正值報 4.7%，遠優預期 4.3%。

川普推文稱，經濟形勢大好，潛力巨大！若聯準會能做他們應該做的事，我們 (市場) 就會像火箭一樣升空！

債市警鐘持續大響，10 年期與 2 年期殖利率曲線倒掛。

研究公司 The Earnings Scout CEO Nick Raich 表示：「如果各國央行坐視不管，什麼都不做，而貿易戰還在繼續，我們就會陷入衰退。但這不太可能… 各國央行仍準備好、願意並有能力延長經濟週期。」