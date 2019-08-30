華為麻煩大了？美檢擴大調查華為技術竊盜案

《華爾街日報》週四 (29 日) 引述消息人士報導，美國檢察官正擴大現有針對華為刑事偵查範圍，主因是華為涉嫌更多起技術盜竊案件。

《華爾街日報》週四 (29 日) 引述消息人士報導，華為涉嫌多年來多起智慧財產權竊盜案並從競爭對手招募員工，包括紐約布魯克林東區聯邦檢察官已向華為發出的提交文件傳票，擴大調查華為的商業行為。

美國檢察官正調查華為兩起案件，第一是華為涉嫌從葡萄牙多媒體製作人 Rui Oliveira 竊取智慧型手機攝影技術的案件。

Rui Oliveira 在 2014 年會面華為高層，有意販售相機專利授權給華為，華為高層以「稍後再談」回應後無疾而終，但時隔三年後，Rui Oliveira 友人赫然發現，華為手機產品盜用 Rui Oliveira 的專利技術。

聯邦調查局代理人和紐約東區聯邦法院檢察官於今年 6 月初會見了 Rui Oliveira 了解詳情，還與華為瑞典辦事處前工程師 Robert Read 會面。

Robert Read 曾幫助華為招募瑞典電信設備製造商愛立信 (Ericsson AB) 的員工。

Robert Read 稱華為傾盡所有資源，招募競爭對手的員工在保全嚴密的地下室中拆解諸如主機板等外國設備，以逆向工程研究竊取商業機密。

自 8 月 20 日華為禁令再度鬆綁 90 天後，華為的麻煩仍像雪球般越滾越大，是否將面臨新的起訴，仍有待時間確認。截稿前，華為發言人拒絕對此發表評論，美國司法部發言人也拒絕評論。