歐買尬代理軟體遭控違反著作權 高檢署駁回再議聲請

遊戲營運商歐買尬 (3687-TW) 今 (29) 日表示，去年 4 月遭美商 Bluestacks 提告，旗下子公司咪兔數位科技所代理某軟體，涉及違反著作權，士林檢察署去年 11 月 13 日及 7 月 8 日，因罪證不足以不起訴處分偵查終結本案。而後 Bluestacks 不服處分，聲請再議，經高等檢察署審核，今年 8 月 20 日再次駁回告訴人再議聲請。

據高等檢察署處分書指出，Bluestacks 不服先前處分，因而提出再議，並再增列歐買尬及咪兔數位為被告，針對檢察官未就被告及程式開發者進行偵查、因誤以數位簽章方式不同，而認定被告等人不具主觀犯意，及遭搜索時未將有著作權程式下架等事項，聲請再議，但經高等檢察署查核，原偵查程序系已完備，用法並無違誤，自無發回續行偵查必要，駁回再議聲請。

歐買尬表示，此案為公司與福州靠譜網路公司簽訂軟體授權，自身也只是被授權的一方，並無不法情事，並於前偵查期間，得知軟體可能涉及侵權後，已迅速下架程式，並解除與該公司相關合約。

歐買尬今年初大幅度進行集團內部業務整併，3 月底將綠界科技的區塊鏈金融服務 CryptoDT，切割至歐買尬繼續營運，並計畫於 9 月 5 日重啟遊戲《LUNA2 Online》，更名為《LUNA2 Online Evolution》，除過去遊戲業務外，未來將擴增金融科技業務比重。