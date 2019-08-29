台灣首辦「輕鬆自在場」 玉山文教基金會、兩廳院攜手打造共融劇場

為推動文化平權，打造共融劇場，玉山文教基金會支持國家兩廳院導入國際行之有年的「輕鬆自在場」(Relaxed performance) 概念，將自今年下半年 11 月起到 2020 年，共冠名贊助 6 場輕鬆自在場演出節目，讓台灣的表演藝術跨出一個重要的新里程，散發更多的藝術能量。在輕鬆自在場的演出中，觀眾可以依著自身條件與需求欣賞節目，兩廳院也透過托育服務、工作坊、口述影像及聽力輔助字幕等無障礙服務方式，讓各種條件的民眾，都可以沒有壓力的親近表演。

兩廳院的「輕鬆自在場」針對演出內容及周遭環境上進行微調，降低強烈的聲光、影像效果，觀眾可以釋放自己的感受、自由表達自己，不用介意發出聲響，也可適時伸展肢體，不用拘謹端坐，若需要時，也可前往大廳或安靜空間休息片刻，兩廳院有規畫專屬空間，提供紓壓小道具、耳塞等備品，目的是打造放鬆而友善的表演藝術體驗過程。此次與玉山文教基金會攜手，希望更積極推動輕鬆自在場理念，落實共融藝術與文化平權的理念。

玉山銀行暨玉山文教基金會董事長曾國烈出席記者會活動時表示，「推動藝術教育是玉山持續在做的事，很高興多年累積的成果逐步獲得各界熱情迴響，對兩廳院輕鬆自在場的理念我們全力支持，相信台灣表演藝術環境在眾人共同努力下可以更共融、更美好。」，國家兩廳院藝術總監劉怡汝也表示，「輕鬆自在場是打造共融劇場非常重要的一步，兩廳院先以推廣的方式讓大眾理解輕鬆自在場的想法，最終目標則是讓輕鬆自在場的概念，落實在日常之中。這項工作只靠兩廳院，速度不夠快，力量不夠大，因此需要夥伴一起努力。很高興此次玉山文教基金會支持及演出團隊的認同，讓台灣表演藝術跨出了重要的一步，這對兩廳院和許多觀眾都是非常大的鼓舞跟鼓勵。」

今年的第一場輕鬆自在場正式演出為 11 月份國際知名樂團「皇家大會堂銅管五重奏」（Brass of the Royal Concertgebouw Orchestra）音樂會，由玉山文教基金會冠名贊助，證券櫃檯買賣中心節目主要贊助，預計邀請樂齡朋友、偏鄉地區學生，以及各種不同身體需求與條件觀眾一同觀賞，總計 350 位民眾參加，此次也特別安排南投縣 2 所玉山圖書館學校孩子們前來兩廳院體驗。

輕鬆自在場的理念是讓每個人都擁有選擇權，而藝術共融工程的進行，更是需要場館、藝術家、表演團隊及觀眾齊心齊力一起創造友善多元的觀賞場域，用更包容跟開放的姿態，去面對不同條件觀眾的需求，兩廳院也將在 2020 年的 TIFA 台灣國際藝術節開始，推出售票的輕鬆自在場演出，讓共融真正成為日常，也期待台灣表演藝術環境在眾人共同努力下，可以更美好。