【華冠投顧】鈺太創高後拉回、8-8接棒帶量漲

大盤趨勢》

加權指數雖然受月線反壓，不過指數最後悄悄的回到月線之上，而櫃買指數整個 K 線，強勢的站在月線之上。從今天的走勢來看，指數後續仍是偏多思考，今晚美股若能帶量續攻，則周五台股應有機會表現。主要的原因是，美國的經濟指標，多數都是指向多方，特別是跟消費動能有關的，幾乎都是高於市場的預期。只要消費者持續消費，那麼企業投資就會持續下去。

9 月 1 日開始，美國將對中國進口的物品，再加課 3000 億的關稅，稅率也從一開始的 10% 提升到 15%，由於時間仍未到，市場預期川普可能會出現變掛，畢竟關稅大刀一旦砍下去，後續再縮回不只徒增笑柄，更有失總統的威信。特別是川普的民調下滑，已經不能再承受任何的失誤。

今天熱門股輪動到 PCB，除了熱門股 2367 燿華之外，另一檔具指標性的個股，就是 9 月轉股祕笈中的 8-8，雖然過去三天持續修正，但是股價斜率並沒有出現大幅度的修正，今天量能升溫，若後續 5 日線扣抵到位，有利多方攻擊。另一檔標的 8-1，也就是 6679 鈺太，今天再創波段新高，不過量能未跟上，後續不排除橫向整理。

華冠投顧 鍾騏遠分析師

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