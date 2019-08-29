【華冠投顧】川普的言論，影響市場的波動力道將『漸趨式微』！

中國在上周五宣布對 750 億美元商品加徵關稅之後，川普說習近平是「敵人」；但到了周一，在 G7 對著記者，又改口稱讚習近平是位『偉大的領袖』。這種隨機式的隨興發言，搞得大家團團轉的。可能已經有許多人，對川普這人的人格特質與精神狀態開始有所存疑了！

但無如何，至少大家都已經習慣了嘛！難道不是嗎？有句話叫，習慣成自然。既然市場已經習慣這種常常令人錯愕的模式之後，接著，市場被他的言論所影響的波動力道將『漸趨式微』，這是一定的；因為他就好比是『放羊的孩子』一般。

週三，美國貿易代表署（USTR）發布公報，對三千億美元中國輸美商品加徵關稅，幅度提高到 15%(原先 10%)，日期訂在 09/01 開始，另外，部分商品的啟動日為 12/15。

結果消息一出，美股不跌反漲。這不管是利空出盡也好，或是我剛說的，市場受其影響的力道『漸趨式微』也罷！總之，研判股市的波動，其中『消息面』的因素我們頂多將其當作參考即可，最終的結論，仍須回到技術面上，以目前的趨勢為主要的依循。

G7 高峰會結束之後，接下來的重頭戲是，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 將公佈利率決議，日期在 09/19，台北時間凌晨 02：00，續鎖定。

台、美股目前仍處於多頭架構當中，預期若有再次的回檔，下方空間應已不多。

大盤長、短期仍處於多市格局。加權指數，若有回至 10520-10600 反壓區之上，則回升力道增強。今日來到 10466 最高，已漸漸逼近該區間，見下圖。

我們持續鎖定的標的『2327 國巨』，該產業目前的市場需求具回溫跡象，隨後的『填息』力道不容小覷。另外『2317 鴻海』，目前仍位居低檔整理；依據型態，後市仍具『破繭而出』往上攻堅之機，見下圖。

2327 國巨：

客戶庫存歷經三個季度的調整，目前 MLCC 的市場需求具回溫跡象，外資估第 3 季營收將可望優於預期，給予「加碼」評等，目標價 380 元。在除息之後的『填息』力道不容小覷。

2317 鴻海：

進入下半年傳統旺季，預期下方空間已不多。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師