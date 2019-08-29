貴金屬盤後－黃金收低 自六年高位回落 白銀維持四天漲幅

美元上漲，週三 (28 日) 黃金盤整走低，投資人仍在觀望黃金下滑，期望逢低買入，但受到美債 30 年期殖利率下滑，創下 1.9% 歷史新低影響，加深投資人對經濟惡化的擔憂，金價仍維持在六年最高收盤價附近，激勵白銀走高。

黃金日線圖 (圖片: Investing)

12 月交割的黃金下跌 2.85 美元，或 0.18%，金價以每盎司 1548.95 美元作收，根據 FactSet 數據，仍在 2013 年來最高位附近徘徊。本月黃金期貨累計上漲 8%。

9 月交割的白銀上漲 1.9 美分，或 1.06%，收於每盎司 18.32 美元，根據 FactSet 的數據，維持連四天漲幅，也是 2017 年 4 月以來，白銀最高收盤價。白銀在 8 月份的漲幅超過黃金漲幅，本月目前為止上漲 11%。

未來展望

Insignia Consultants 的首席市場分析師 Chintan Karnani 認為，現貨黃金門檻大關位在每盎司 1558 美元。然而，從技術角度來看，只要金價格漲至 1520 美元至 1525 美元區間，黃金有望在週五 (30 日) 漲至 1558 美元至 1590 美元之間。

分析師 Karnani 說道：「8 月份黃金的需求幾乎天天都在增加。」主要原因有三，一為聯準會 (Fed) 和全球主要央行有可能在下半年內大幅降息，二是美中貿易戰恐怕會持續打下去，第三個原因是各地央行仍持續在增加黃金儲倉。

《Gold Newsletter》編輯 Brien Lundin 表示，黃金在鞏固近期的漲勢，不過他說道：「儘管黃金週三下跌，但白銀繼續走高，意味著投資人也有考慮殖利率崩潰，和貨幣貶值的長期問題。」

TF Global Markets 分析師 Naeem Aslam 則認為，由於 Fed 面臨著持續下滑的美國殖利率壓力，黃金不僅可能突破每盎司 1600 美元大關，而且可能會上看 1800 美元。

其他貴金屬

Comex 顯示 10 月鉑金上漲 37.2 美元，或 4.28%，至每盎司 903.7 美元；9 月鈀金下跌 13.3 美元，或 0.9%，至每盎司 1465 美元