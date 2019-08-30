貴金屬盤後－中國願冷靜處理貿易戰 黃金連跌兩日 創本周新低位

週四 (29 日) 黃金避險買盤需求趨緩，由於中國商務部昨日釋出貿易戰樂觀前景，表態反對貿易爭端擴大，期望能「冷靜」解決貿易戰，美元走強以及美債殖利率走高使得避險金屬的投資需求減少，金價連兩日下跌，收於一週以來最低，拖累白銀走低。

12 月交割的黃金下跌 12.45 美元，或 0.8%，金價以每盎司 1536.65 美元作收，根據 FactSet 數據，根據 FactSet 的數據，這是黃金自 8 月 22 日以來最低成交價。黃金自今年以來上漲 18%，8 月上漲 8%。

黃金日線圖 (圖片: Investing)

中國商務部證實，北京當局和白宮將盡力在 9 月份召開貿易會議，緩解了近期因為關稅戰而引發美中兩大經濟體之間的緊張局勢。

9 月交割的白銀下跌 1.2 美分，或 0.63%，收於每盎司 18.36 美元，根據 FactSet 的數據，維持連四天漲幅，也是 2017 年 4 月以來，白銀最高收盤價。白銀在 8 月份的漲幅超過黃金漲幅，本月目前為止上漲 11%。

未來展望

Oanda 的市場分析師 Ed Moya 認為黃金走弱的原因，是因為中國示意貿易戰會出現和解，不過他指出在美中進行面對面貿易會議前，貿易戰的走向尚未明朗化。

「短期內白銀和黃金仍受到避險買盤支撐」Moya 說道。

福四通國際 (INTL FCStone) 分析師 Rhona O'Connell 表示，白銀持續追趕黃金，目前白銀的目標價為 19 美元，使得白銀和黃金的比例為 83，這意味著 83 盎司白銀的價值相當於一盎司黃金。

世界黃金協會 (World Gold Council) 首席市場策略師 John Reade 表示，黃金 ETF 基金流量昨日達 9 噸。

美國第二季度 GDP 按預期修正後略微下調 2%，對金價無太大影響。投資人普遍預計聯準會 (Fed) 能在 9 月降息 1 碼，以支持貿易戰下不穩定的市場情緒。

其他貴金屬

Comex 顯示 10 月鉑金上漲 10.7 美元，或 1.21%，至每盎司 918.1 美元；9 月鈀金上漲 5.5 美元，或 0.38%，至每盎司 1467.7 美元