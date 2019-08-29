日央行：低利率損銀行獲利 加碼寬鬆恐擴大影響至消費者

日本央行 (BOJ) 董事會成員鈴木人司 (Hitoshi Suzuki) 週四 (29 日) 警告，央行若持續加大貨幣寬鬆，超低的利率水平可能將金融機構的營運壓力轉移至消費者身上，損害消費者利益。

鈴木認為，低利率環境將影響金融機構獲利水平，導致機構向消費者收取存款費用，影響消費者利益。故敦促日本央行必須在貨幣寬鬆舉措的考量上更加謹慎，權衡每一步的利弊。

日本已實施三年多負利率，在全球降息潮下，金融業對央行進一步實施貨幣寬鬆擔憂不已。鈴木稱，一旦金融體系遭到破壞，將令日本央行更難實現通膨目標。

日本央行公布數據顯示，該國 5 月銀行新增貸款平均利率為 0.576%，創下一年多來新低，在債券殖利率全數下探負區間之下，銀行業盈利能力下滑情形恐更加惡化。

鈴木表示，一旦貸款利率下降，金融機構可能透過收取存款費用來減輕營運痛苦，將壓力轉嫁至消費者身上。

日本央行多年來透過大量印鈔提升市場流動性，卻反向傷害商業銀行利潤。長期寬鬆政策風險不斷上升，也讓日本央行幾乎沒有政策彈藥來應對下一次經濟衰退。

日本 7 月消費者物價指數 (CPI) 低於預期，增幅從上月的 0.7% 下降致 0.5%，通膨不見起色使日本央行面對實行寬鬆舉措的壓力，市場預期央行最快 9 月就會加碼刺激措施。