〈日韓貿易戰〉日本實施出口管制後、7月輸韓氟化氫大減8成！

日本財務省在週四 (29 日) 上午，公布了最新貿易統計數據。日本 2019 年 7 月，在出口到南韓的半導體製造用氟化氫數量，較上月減少 83.7%(年減 82.4%) 至 479 公噸。而以金額來看，則是月減 32.6% 至 4 億 97 萬日圓。

在過去一年裡，日本輸往南韓的氟化氫出口額，平均每月達到 5~7 億日圓。雖然從日本財務省的調查數據中，無法得知受到嚴格管制的濃度超過 30% 的氟化氫，在日本 7 月出口中占有多少比例。但是受到日本政府管制措施影響的可能性相當高。

日本政府自今年 7 月 4 日起，開始對輸韓的氟化聚醯亞胺、光阻劑、氟化氫等 3 項，在半導體與 OLED 面板製造上不可或缺的關鍵化學品，時施嚴格的出口管制措施。

日本實施出口管制後、7 月輸韓氟化氫大減 8 成！(圖片：AFP)

像是用於半導體蝕刻製程的氟化氫，因可作為沙林毒劑的原料，就必須在出口管理上進行適度的管制。

從前日本企業在上述氟化氫等 3 項化學品的對韓出口上，可在一次申請最高 3 年分的許可。不過就在 7 月 4 日起，每一次的出口都需個別申請許可，除了手續繁雜外，由於許可過程最長可達 90 天，也讓出口過程出現延誤的可能性大增。而根據南韓貿易協會統計，該國有超過 4 成的氟化氫用量，倚賴自日本進口。

在另一方面，同為出口管制對象的氟化聚醯亞胺與光阻劑，因為和其它品項併入統計之故，無法得知確切的出口額。