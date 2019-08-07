日本央行於週三 (7 日) 公布了今年 7 月 29、30 兩日，在金融政策決定會議中的主要意見。當時為了防範全球經濟放緩，歐美在金融決策上的態度趨於寬鬆，日本央行也在這樣的氛圍下商討了金融政策，並作出了目前超寬鬆的貨幣政策。

在政策營運方面，有政策委員提到「有必要預防性的在『金融寬鬆論』進行檢討」。該名委員認為「針對消費稅率上調的影響，以及市場的急遽變化，日本央行必須在政策上有所警覺，避免出手過慢的情況發生」。

也有委員指出，在進一步寬鬆作法的消息發布上，除了應有所強化外，於「寬鬆政策方面也該預先作出檢討」。

日本央行公布上月會議摘要、需對寬鬆政策進行檢討。(圖片：AFP)

在該會議所公布的訊息當中，追加了「在朝向物價安定目標的過程中，若於動量指標 (MTM) 出現減緩的現象時，將會毫不猶豫的採取進一步寬鬆措施」的表現。在貨幣寬鬆方面，較過去展現了更為積極的態度。

而在另一方面，對於進一步寬鬆採取慎重態度的意見亦相當醒目。有委員認為日本「在金融寬鬆的程度上，作法已較歐美更來的強力」，還提出了「至少在目前，持續維持著超寬鬆政策是相當重要的」相關意見。

另外，也有委員認為在「量、質、利率等，種種的寬鬆政策上，都需檢討利弊得失」，進一步寬鬆的負作用也再次被提出討論。