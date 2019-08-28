英國會休會疑雲促貶英鎊 FTSE 100、250指數卻兩樣情

周三 (28 日) 傳出英國政府有意暫停國會，外界猜測英國最終無協議脫歐的可能性愈來愈高，造成英國中小型企業股價節節走低。但與此同時，以大型企業為成分股的 FTSE 100 指數，卻因為英鎊走弱而受到拉抬。

彭博社報導，由於 FTSE 100 指數中有不少出口型企業，近年來指數走勢與英鎊匯率相反；而 FTSE 250 指數成分股中多為英國在地企業，指數受英國政治現況影響較大。

周三有傳言英相強生 (Boris Johnson) 將向女王進言，請女王下令在九月中旬至十月中旬期間令國會休會，此舉將使國會無法表決任何議案來阻止硬脫歐，甚至可能導致英國的憲政危機。

周三歐股早盤，英鎊貶值幅度一度來到 1.1%，但它也成為 FTSE 100 指數最大助漲力量，指數一度上漲 0.3%，但台北晚間 20:00，又回頭倒跌 0.29%，報 7068.93 點。而 FTSE 250 指數走勢則不同，一路走低，台北晚間 20:00，已下跌 1%，報 19142.15 點。

FTSE 100 指數當日走勢 (圖: Google)

FTSE 250 指數當日走勢 (圖: Google)

個股中，漲幅較大的公司包括阿斯特捷利康製藥 (AstraZeneca Plc)、生產清潔與健康用品為主的利潔時集團 (Reckitt Benckiser Group Plc)，以及、葛蘭素史克藥廠 (GlaxoSmithKline Plc)，這些企業盈收大多來自海外；同時，油價上揚也對石油類股帶來助力。英國當地物業開發公司如 Taylor Wimpey Plc、Barratt Developments Plc 等，則出現下跌。

對於英鎊和 FTSE 100 指數的反射關係，資產管理公司 Makor Capital Markets 策略師認為，也可以視為英國資產的風險溢價上揚。現在投資人很預料英國的下一步會是什麼，從執行面和國會面都是；唯一可以確定的是不確定性都會大幅上升，而這正是市場最不喜歡的事。

英國離最終脫歐期限 10 月 31 日已經不遠，在前景不明的情況下，有分析師建議盡早脫離英國股市，直到大勢底定再考慮進場的時間點。