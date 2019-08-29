核四第4批燃料棒外運 僅剩864束無法滿載運轉

媒體報導，核四廠今 (29) 日凌晨再度運出第 4 批燃料棒，將外運至美國異地保存，但因國際核子保防相關規定，台電不願證實數量。不過，根據估算，此次約運走 240 束燃料棒，廠內約剩下 864 束，無法達到核四一號機滿載運轉所需的 872 束。

根據媒體報導，核四廠第 4 批燃料棒，由 12 輛陽明海運貨櫃車運離龍門廠區，約裝載 240 束燃料棒，今天凌晨抵達基隆港西碼頭，並運往美國異地保存。

依照立法院決議，台電應於 2020 年底運出核四廠 1744 束燃料棒。首批已於去年 7 月 4 日外運 80 箱 160 束核燃料棒，去年 9 月 5 日再外運第 2 批 120 箱 240 束，而 6 月 27 日外運第 3 批 240 束，本次第 4 批約運出 240 束。

國民黨總統參選人韓國瑜日前強調，當選後將有條件重啟核四，遭質疑是假議題。根據估算，目前核四廠內僅剩下約 864 束燃料棒，無法達到核四一號機滿載運轉所需的 872 束，但台電表示，依照國際原能總署相關核子保防規定，核燃料束運送作業必須以保密方式進行，無法證實實際運出數量。

台灣核電廠將在 2025 年全數除役，核四確定不重啟。台電預估核燃料拆解與外運費用約為 6.9 億元，待燃料棒全數運出後，每年可節省約 1.4 億元的維護與保管費用，估計運出後 5 年就能攤平成本。