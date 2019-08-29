鬼門關前外資回頭 拚第3腳、月線多空肉搏戰

今日為農曆 7 月最後一天，也是民俗中的鬼門關日子，台股則是剛好碰上摩台指結算，不過昨日在摩台結算前夕，外資卻悄悄回頭，轉為小買超 12 億元。而台股多空也將進入「肉搏戰」，拚打成第 3 腳與過月線，都在 50 點的距離內。關鍵點位仍為 10410、10444 與 10488 點。

10400 點關卡極短線強弱分界，昨日成功挺住，台股今日只要力守 10388 點與 10410 點之上，將伺機再往 10444 與 10488 點挑戰，得衝過 10500 點關卡，回補 10526 缺口，多頭才有機會逆轉這一個月來的挨打局面。不過如 10388 點還是未能挺住，第 3 腳無法完成，10354 點不宜再破，否則近 3 日的止跌努力也將破功，空方攻勢將再發動。

國家隊守護台股，終於守得雲開見月明? 從 10200 點到 10400 點，頗有讓台股打出 三腳底的企圖。不過進入多空肉搏戰，最後這 50 點的距離，才是護盤成敗關鍵! 如能一口氣突破 50 點距離內的 3 條短均線，短多重掌控盤權，也有助於市場信心恢復。但如果在這 50 點距離內，再度卡關，盤整時間恐將再拉長。

即將進入 9 月，美中貿易大戰仍在歹戲拖棚，9 月 1 日起，美國正式對中國輸美 3000 億美元產品，加徵關稅至 15%，觀察重點在於人民幣是否貶值因應？如果外資回頭，加上香港資金外溢，新台幣匯率也將是領先指標。因此 9 月的台股行情，仍與匯市有密切連動關係。

在電子產業部分，9 月對台股來說，第一個關注焦點，仍是蘋果新產品發表，除了觀察即將公布的 8 月營收，蘋概族群的表現之外，台股的電子三王，是否能在蘋果新產品發表前，引來法人買盤卡位，也攸關台股能否順利重返多方疆域! (訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)