Fed看法不一？達拉斯Fed總裁卡普蘭：對未來更多降息持開放態度

周四 (22 日) 登場的 Jackson Hole 全球央行年會，已有三位 Fed 官員發表談話。其中，達拉斯 Fed 總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 對未來更多的降息持開放態度，認為這是減緩經濟下行風險的方法。

「為了避免經濟更加疲軟，我認為聯準會可以發揮作用，未來幾個月聯準會是否該採取進一步的措施，我持開放態度」卡普蘭表示。

同一天，早些時間發表談話的費城 Fed 總裁哈克 (Patrick Harker)，與堪薩斯城 Fed 總裁喬治(Esther George) 皆認為，7 月的降息已經足夠，應先觀察政策的成效後，再決定下一步的走向。

當被媒體問及，與其他總裁們不同的觀點時，卡普蘭表示，他非常重視風險管理的問題。

卡普蘭提到最近市場擔憂的殖利率曲線問題，他認為目前殖利率已全部低於 Fed 目標利率，是很讓人擔心。

「美債殖利率全部低於聯準會基準利率，是一項重要的提醒信號，加上製造業景氣疲弱，與全球經濟走低，都將對美國經濟帶來進一步衝擊的風險，這也是可能促成未來進一步行動的理由」卡普蘭表示。

而針對中美貿易問題，卡普蘭提到，美國無論是與中國或者歐洲等貿易協議，都持續帶來風險。卡普蘭也點出，企業們已經意識到，貿易緊張的局勢是不會停止的，就算達成了貿易協議也是一樣，如同墨西哥、加拿大與美國已簽了 NAFTA，但在那之後，美國與墨西哥之間的紛爭，並沒有因此終止。