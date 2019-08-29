聯發科5G再獲進展 取得通訊制訂話語權

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 28 日宣布，旗下的瑞典籍技術專家 Johan Johansson 將出任第三代合作夥伴計畫 (3GPP) 無線存取網路第 2 工作組 (RAN2) 的主席，將有助聯發科在 5G 規格上的布局。

3GPP 作為全球最重要的移動通信技術標準化組織，過去所制訂的 GSM (2G)、WCDMA (3G)、LTE (4G) 以及 NR (5G) 技術皆是當代移動通信產業中最成功的通信技術。

據 3GPP 規劃，RAN2 明年的工作重點為 Release 17 版本的 L2/L3 協定標準化工作，預計所制訂的後 5G 時代通訊技術將進一步完善增強型行動寬頻的業務需求。

此外，後 5G 時代通訊技術將發展出更多功能，以支援 5G 的 2 大應用場景，巨量物聯網通訊及極低延遲的可靠通訊，可望兼顧行動寬頻市場的發展與新興物聯網市場的拓展。

聯發科表示，公司自 2009 年起便積極投入及參與 3GPP 標準化工作，從 4G 至 5G 時代的技術文稿貢獻數量已增加逾 4 倍，掌握了相當重要的 5G 核心技術。

最後，聯發科指出，未來將持續攜手全球通信夥伴，共同推動 5G 及後 5G 的技術，持續為人類的生活帶來更多可能性。