解決金融去中間化痛點 永豐銀攻智能理財布局全球

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行總經理莊銘福今 (28) 日表示,在台灣僅有約 5% 的民眾較能享有銀行「全方位」的服務,這不僅是去中間化的問題,因此,永豐銀行推出智能理財「永豐 ibrAin」,投資標的遍及全球金融市場,協助國人穩健實現人生目標。

莊銘福表示,全球 17 億成年人沒有開立銀行帳戶,多數在未開發或開發中國家,亦有部分與該國家的歷史有關;台灣沒有銀行帳戶的人口比例沒有那麼高,但是,在台灣也僅有約 5% 的民眾較能享有銀行全方位的服務,另外 95% 則是參與存款、提款、匯款等簡單的金融服務,為何有這樣的情況,這不僅是去中間化的問題,更必須思考銀行如何善用科技滿足更多人的真實需求。

莊銘福表示,以退休需求為例,經濟合作暨發展組織(OECD)國家平均所得替代率約達 63%,至於台灣勞工所得替代率則約 52%,其中差距需以個人規劃妥適調整,加上國人平均壽命攀上新高,也讓相關理財議題備受重視;永豐 ibrAin 以 4 大核心-目標導向、ETF 標的、動態再平衡、量身打造,滿足國人多元理財計畫。

莊銘福指出,透過永豐智能理財,可針對個別客戶的理財需求,依據其個人基本資料、投資期間及目標金額等,依演算法計算出最佳投資組合,並以美國股市及非美已開發股市 ETF(Exchange Traded Funds;指數股票型基金),加上美國長、中、短期公債 ETF 為標的,期許透過兼具目標達成及風險控制的配置方式,為國人累積實現目標的能量。

永豐 ibrAin 除適合長期理財規劃外,也可用於旅遊、購屋或子女教育基金等人生各個階段的資金安排;永豐銀行財富金融處處長徐德里表示,永豐 ibrAin 以長期穩定投資為基本價值,挑選低管理費、高透明度的股票型與債券型 ETF,提供超過 60,000 組客製化投資建議;同時,系統每日自動化監控市場波動,依據個別投資組合的目標達成率以動態再平衡方式調整,協助個人資產穩健成長。

徐德里指出,永豐 ibrAin 獨家推出歷史模擬功能,可將個人化投資建議,採用指定年份或歷史事件方式回測,以檢視年化報酬率與績效表現;同時,永豐 ibrAin 每月最低新台幣 3000 元起即可投資,僅收帳戶管理費 1% 不另收申購手續費,為鼓勵大家進行體驗,年底前免收帳戶管理費,即便是初出社會或是財力有限的小資理財族,或是較為忙碌、無法緊盯市場的投資人,也能輕鬆跨過門檻並擁有個人專屬智能理專,逐步累積個人資產、實現夢想。

除了智能理財,莊銘福表示,OPEN API 與場景的連結也值得注意;過去銀行各自為陣,要看對帳單就去 A 銀行網站,交易下單就下載證券 APP;未來,透過 OPEN API 只要下載永豐或是其他銀行帳號資料,就可以創造自己專屬的對帳單,也證明每個人的需求不同,銀行不需把自己當做中心,也可以發展成 API BANK 的概念。

莊銘福表示,BANK 4.0 作者 Brett king 以「Banking everywhere, not at a bank」為銀行業的未來下了註解,在科技浪潮裡,銀行想的也許不會是效率最大化,而是如何善盡企業社會責任。