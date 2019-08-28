弘億挾雙動能 下半年營運不淡

半導體通路商弘億 (3312-TW) 今 (28) 日舉辦法說會，展望下半年，總經理劉彥輝表示，以往下半年為淡季，但今年 OTT 機上盒需求強勁，加上網通新標案開始挹注營收，下半年營運動能看增，可望降低淡季效應，不過對於全年成長與否，則仍保守看待。

劉彥輝指出，弘億上半年繳出亮眼成績，受惠 TWS(真無線藍芽耳機) 出貨優於預期，加上美中貿易戰帶來急單，驅動營收、毛利成長約 3 成，急單效應預期將延續至第 3 季，有助營運表現。

產品代理方面，劉彥輝表示，TWS 持續發酵，但第 3 季處於產品交替期，出貨量較上季略減，預計第 4 季之後會回穩，而 OTT 機上盒及網通產品，將是下半年主要營收來源。

弘億強調， OTT 機上盒出貨動能，將持續至明年第 2 季，網通標案今年雖受中國移動影響，較晚開始挹注營收，但 9 月可望開始貢獻。

新領域方面，劉彥輝表示，智能音箱是弘億看好產業，2019 年全球市場估有 2 億台規模，其中，美國市場 0.9 億台，中國市場 0.6 億台，加上智能音箱周邊還有無線網路連接應用，預計弘億可在智能音箱及 WiFi 雙產品助益下，帶動營收成長。

此外，隨著藍芽 5.0 邁入成熟期，藍芽應用領域也隨之擴張，弘億瞄準 3 大應用市場，包括穿戴、電錶及電子菸，市場數量分別為 2.22 億台、0.8 億台及 30 億支，預計新領域持續擴張下，未來營收挹注可期。

最後，劉彥輝指出，弘億今年下半年受惠 OTT 機上盒及網通新標案，成長動能強勁，但美中貿易戰帶來的急單效應，將隨時間淡化，對於全年營運表現能否成長，仍持保守態度。