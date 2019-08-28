樺漢拓版圖 斥2億元跨足東歐資訊服務市場

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (28) 日公告，將斥資 573.9 萬歐元 (約新台幣 2 億元)，透過轉投資方式，取得 BASS Systems S.R.L. 51% 股權，拓展東歐 IT Service(資訊服務) 業務。

樺漢此次是透過子公司 S&T AG 取得 BASS Systems S.R.L. 股權，依照雙方合約規定，將視 BASS Sysytems S.R.L. 2019/2020 年獲利及股利分配金額，依約定比例支付額外交易金額。

據了解，BASS Sysytems 位在東歐內陸國家摩爾多瓦，主要提供 IT&C 基礎設施服務，包含 IT 基礎架構解決方案的設計，測試和實施，並提供各種解決方案以確保業務項目或計劃，應用領域從建設光纖、銅纜網路到完成交鑰匙數據中心。

樺漢董事長朱複銓日前表示，將啟動第 2 個 5 年計畫，結合品牌、物聯網、系統整合強化獲利，發展專業整合製造與物聯網系統解決方案，聚焦智慧平台聯網服務。

樺漢目前在智慧醫療、工業互聯網等相關產品開發與建置，有不錯的成果，未來在 5G 世代下，看好網路安全和智慧家居的蓬勃商機，現在集團已開始進行相關技術與科技創新發展。