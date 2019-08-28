【華冠投顧】“護盤者聯盟”目標「底部+選舉行情」個股已悄悄上演《豐達科、亞光 …》

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨夜美股開高走低，今日亞股普遍小漲小跌，不過台股在 "護盤者聯盟" 持續力挺下，大盤一度向上挑戰五日線與十日線，OTC 直接挑戰季線與半年線，雖然收盤沒能站上，但表現仍相對國際盤強勢，終場大盤 + 47 點，OTC 指數 + 0.26%。

近期提過台股在利空環境下一再出現 "大盤委買張數" 暴增之情形，說明「官股」+「政府基金」+「內資大咖」合組的「護盤者聯盟」決心相當強，迄今這個情況依舊沒變。

就以今日來說，台股上攻重要均線雖然功敗垂成，可是大盤逆著國際股市收過昨高，並且使得最近三天的日Ｋ棒組合成「內困翻紅」之轉折型態，表現已屬難能可貴。再看 OTC 指數雖然增量留上影線，然而整天的震盪區間其實已經進入本月中、上旬的主要短套位置，控盤者既然在缺乏利多的條件下還願意為短線作解套動作，企圖心自是不言而喻。

結論是，目前台股震盪築底過程中，線形、籌碼情況都在逐漸改善，後市仍有「選舉行情」可期。

＜操作策略＞

8/21"盤後影音" 介紹的學員持股《3004 豐達科》，昨日一早直接封上漲停創波段新高，但盤後經查籌碼發現有不少 "隔日沖大戶" 進場攪和，此舉恐造成短線賣壓變重，因此今日盤前於 Line@發文提醒，開盤後予以市價獲利出清，超過 10% 的獲利先賺一趟，資金卡位新強股。

上週四 (8/22) "盤後分析文" 曾說過「有些個股所屬族群表現差強人意，但本身卻能一枝獨秀的，例如被動元件的《2472 立隆電》、光學鏡頭的《3019 亞光》… 等，是可以留意的目標」。果真反常必有妖，《2472 立隆電》說完之後連日創高，《3019 亞光》今日亦領先所屬族群突破上週高點，明顯迥異於其他光學鏡頭股。

其餘點名的個股包括《3083 網龍》、《2345 智邦》、《6285 啟碁》、《4728 雙美》、《4142 國光生》、《8928 鉅明》… 等，近期也一檔接一檔冒出頭來，呼應了現階段「護盤者聯盟」～「護出台股底部、營造選舉行情」的目標，事實上許多中小型股已悄悄展開行情，大家務必好好把握！更多的潛力股即時分享，也歡迎加入昇楷投資社群。

＜強弱勢股＞

強勢股方面，股王《3008 大立光》還原權息彈上年線，率領光學股《3406 玉晶光》、《3019 亞光》、《6209 今國光》… 連袂反彈；《3707 漢磊》受惠於高效能運算及高速傳輸需求成長，與子公司《3016 嘉晶》同奔漲停，並帶動矽晶圓《6182 合晶》、《6488 環球晶》… 跟進上漲；瀕臨破底的被動元件族群則由《3026 禾伸堂》點火，與《2327 國巨》、《2492 華新科》… 攜手補彈。

弱勢股方面，今日跌幅較重個股多集中在強勢股之回檔，像是《5291 邑昇》、《5243 乙盛 - KY》、《6141 柏承》… 等，均面臨短線較大獲利了結賣壓。

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