【運達投顧】8月的國際震盪盤，台股卻有某一組籌碼策略表現相當亮眼

◆盤勢分析

目前時序已經來到 8 月底，前波的波段股獲利了結後，我們即將再換一組新的策略上場，會和投資人完整的分析原因。整個 8 月走的盤勢叫做心理面和消息面，前日川普發表了中國示好的言論，但中國外交部回應說: 沒有打過這通電話，這樣夾雜的消息卻能造成台股反彈上漲，這是這一段投資人覺得難做的原因。

投資人應該要摒除一些雜訊，現在就是重回談判桌而已，另外從時間因素考量，台股摩台結算才是更常發生轉折的時間，所以配合空間波的籌碼，加上時間波的轉折點，這又會是另一段可以操作的時點，這一組策略，大盤沒破 8/6 的低點都有效。

8/6 號多方的全力大反攻，究竟誰在這個地方扮演買方，是我們這一段做對方向的關鍵分析，後來市場公佈原來是新制勞動基金撥款 150 億，這是技術分析的優勢，會比消息面快上幾拍。而目前大盤還攻不上去，是因為幾檔權值股先遇到壓力，再來反推大盤會有壓力，這個是一般人解盤容易搞混的，先有個股才會有大盤，不是系統性風險而是個股短線賣壓，表示長線還是多方結構。

談到實際操作面，前一段我們的波段佈局，介紹了散熱族群，也和投資人公開明示，我們手中的是泰碩 (3338)，這一檔讓我們獲利 26% 入袋。另一個族群是 IC 設計，我們手中的標的是世芯 - KY(3661)，獲利 29% 入袋，也談到一檔我們長線看好的聚積(3527) 目前績效報酬加上股利，也在 11% 附近。

而每一次的獲利了結，當然就是為了下一段的個股做佈局，另一組波段策略，要觀察的籌碼就是我們上一段說的新制勞動基金，法人的操作模式這一段為什麼分道揚鑣? 外資連賣時，投信居然在這邊加碼，目前新制勞退基金委託五家投信代操。

這是這一段不同步的主要原因，也不會只有檯面上的 150 億，加上考量到明年的選舉行情，會有更多的資金進場，而投信在 9 月底公佈績效時，每一家都會更有想要作帳的慾望，以爭取更多的代操資金，目前我們也選出一檔長線看好個股，聯詠 (3034)。

※運達投顧 黃紫東 分析師

