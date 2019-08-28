〈理財〉子女教育金免煩惱 掌握兩階段理財術

新學期即將開始，許多學子將邁入新的求學階段，凱基銀行建議，教育金是一筆龐大費用，除應及早規劃外，父母可依據子女不同成長年齡階段花費推估，搭配適合理財方式：學齡前，將收支管理分兩類，搭配配息型產品及高利定存創造穩健收益來源；學齡後，則可先評估家庭財務狀況，再善用單筆、定期定額基金投資方式，追求中長期合理報酬，輕鬆備妥子女教育金。

階段一：學齡前 (0~6 歲)

收支管理分兩類，搭配配息型產品、高利定存創造穩健收益

0~6 歲學齡前階段，花費重點為托嬰及幼兒園費用，平均約在每月 1.8 萬元。由於子女剛出生，面對接踵而至的教養費，由於較缺乏理財規劃所需的累積期間，凱基銀行建議，在此階段可採取收支管理的方式進行預算控管，將子女養育費用分類成月支出以及年支出，例如每月保母托育費、每月幼兒園月費等，每月費用按照預算直接支出，若資產較充足，亦可選擇將部分資產投入配息型理財產品，創造現金流量，支付每月所需養育費用。

舉例來說：若將 400 萬元投入配息率 5% 的產品，每年將創造 20 萬元的收益，約相當於 1.6 萬元 / 月，可配息的債券型基金與平衡型基金、甚至海外債都是選項之一。

每年費用像是每半年幼兒園註冊費，則可按月提撥或整筆留存，像是銀行提供 3~6 個月的高利定存產品，便是提高利息，同時兼具資金流動性的好選擇。，但要留意的是，投資期間仍應留意投資市場的變化，適時地轉換，以利建立長期穩健的收益來源。

階段二：學齡後 (7~18 歲國民教育、19~24 歲高等教育)

善用單筆、定期定額基金投資方式，追求中長期合理報酬

面臨國際化的趨勢，父母為提高子女的競爭力及增加工作機會，在進入學齡後的花費甚多。根據 2017 教育部資料顯示，國人最常留學的地區包含亞洲、美洲、澳大利亞及紐西蘭，留學的學子為 6 萬 3 千多人。凱基銀行建議，此階段可先評估家庭財務狀況，找出單筆、定期可投入的資金，再進一步建立核心與衛星配置的投資組合，例如透過平衡型基金、股票型基金等，降低波動度，追求合理報酬。

7~18 歲國民教育階段，公立到私立，小學到高中，學費行情落差頗大，若以公立學校來說，學費支出雖然不高，但需額外考量的是課後安親費用，相反的，私立學校雖然每學期學費所費不貲，然而通常會提供課後複習課程，等於省去了課後安親的費用，國民教育階段累積支出約高達 132 萬~ 162 萬元左右。

19 歲~ 24 歲進入高等教育階段，除了公私立大學考量外，就讀科系的選擇，文法商、理工、醫科，甚至海內外可能也會是評估的選項之一，所需費用差距更大，若考量食宿費用，以每月 1.5 萬元估算，完成學士學位，學費加上食宿累積支出約 92 萬~ 287 萬元。