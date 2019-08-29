近8成學生留學前面臨財務壓力 四大面向擬清單

暑假進入尾聲，學生即將返校就學，根據匯豐集團調查，近 8 成留學生留學期間曾面臨財務壓力，三分之一的留學生曾在就學地開設帳戶、申請信用卡或貸款時遭遇到困難，另有四分之一的留學生離家前對留學成本毫無概念。

對於打算出國留學的學子，滙豐（台灣）商業銀行個人金融及財富管理事業處負責人葉清玉建議，留學生在赴海外求學之前，除了護照、簽證與住宿問題要搞定外，最好還能擬妥一份「財務清單」，事先處理帳戶、信用卡等財務問題。

葉清玉說，出國前的財務清單建議涵蓋：預約開立海外帳戶、申請信用卡與外幣提款卡、購置充足醫療險與意外險、開通行動網路方便轉帳。

葉清玉指出，留學生出國前可透過銀行網站或在台分行預約會面時間，並事先準備好所需文件，才能抵達求學所在地後即能輕鬆開立帳戶。



其次，申辦信用卡及外幣提款卡，葉清玉說，信用卡及外幣提款卡對於留學生來說，無論是日常消費、提取現金、應付緊急開支，皆是最安全且便利的方式。

其中信用卡是海外生活的理想支付工具，不僅可以讓留學生建立信用、賺取現金回饋，並配有妥善的反欺詐保護措施保障自身權益；外幣提款卡則能讓留學生透過 ATM 提取現金。



保險部分，滙豐建議，須購足的醫療與意外險並備妥緊急支援，其中醫療險與意外險可提供保障，出國前應確認各項保險皆已安排妥當，並攜帶所需的處方藥物清單；到達目的地後，應牢記距離學校或住家最近的診所及醫院，並準備緊急熱線號碼以備不時之需。

此外，留學生在出發前記得先開通網路銀行和行動網銀服務，用來應付緊急狀況，開設留學地帳戶後，留學生可自行管理帳戶內多種幣別的資金，讓現金進出更為便捷。