智能投資—頂客夫妻巧理財 5年晉身有巢族

35 歲的甄明智是一家科技公司軟體工程師，太太比他小 3 歲，職業是護士，夫妻倆目前沒有生小孩的打算，每年薪資總收入 140 多萬元，年終獎金則約 36 萬元，但夫妻倆很少進行理財規劃，充其量就是買儲蓄險。當了多年北漂青年的他，萌生買房心思，預計 5 年後，能夠晉身有巢一族，該如何理財買房呢？

甄明智夫妻的財務狀況，月薪近 12 萬元，支出方面，扣除房租、父母贍養費、生活開銷、交通費、交際費，每月約有 3 萬元資金剩餘，多用於買壽險、醫療險及儲蓄險。每年的年終獎金則做為旅遊基金，熱愛衝浪的他們，一有假期不是踏及全台衝浪聖地朝聖，不然就是出國遊玩。

不過，北漂多年，搬家數次，已經漂累了，所以，夫妻倆有買房打算，計畫在新北市買 1,000 萬元左右的中古屋，剛好近期有筆投資型保單 10 年滿期領回 100 萬元，便打算運用這筆錢規劃投資理財，利用 5 年時間籌到購屋頭期款。

兆豐銀行財富管理處分析，估計買房頭期款需要 300 萬元，扣掉目前 100 萬元保險金，還差 200 萬元。如何籌措到這筆資金呢？不妨三管齊下，一是建構分離帳戶：根據目的設置「緊急帳戶」、「一般帳戶」、「理財帳戶」及「旅遊帳戶」，將月薪或年終獎金按比例分別撥入各帳戶中，可以有效控制各項支出，達到理財效果。

其中，「緊急帳戶」存糧至少要 3 到 6 個月的薪水，作為突發事件的生活預備金；「一般帳戶」是每月的生活開銷、贍養費、保險費等必要支出，以及預留報稅的錢；「理財帳戶」則是每月薪水扣除上述兩個帳戶剩餘的錢，加上部分年終獎金，做為投資理財之用。「旅遊帳戶」則是以年終獎金為大宗資金來源。

二是善用單筆閒置資金理財：甄明智目前手頭有 100 萬元閒置資金，不妨單筆投入基金投資，由於是做為購屋資金規劃，可以選擇穩健型基金，透過兆豐銀行智能領航 FOLLOW 蜜提供的「智能投資」試算功能，簡單輸入「想要規劃投資金額」、「設定投資期間」、「設定可承受之投資風險」等三步驟，三秒鐘就能試算出，該筆資金投入 5 年後，預期可拿回 1,292,776 元。

再者，每年年終獎金令人期待，若能好好運用這筆錢進行理財規劃，對於籌措購屋頭期款也會很給力，假設甄明智夫妻倆的年終獎金不要全花在旅遊上面，而是盡量撥出三分之一資金用於單筆基金理財，同樣透過兆豐銀行智能領航 FOLLOW 蜜提供的「智能投資」試算，5 年總計可以拿回 701,0794 元 (表一)。所以，甄明智的保險滿期金加上年終獎金，這兩大單筆資金若能投入穩健型基金，預估總計可存到近 200 萬元的購屋頭期款缺口。

「智能投資」試算年終獎金單筆投入穩健型基金之獲利

三是定期定額投資：每個月薪水撥入「緊急帳戶」、「一般帳戶」之後，剩餘的錢歸入「理財帳戶」，不妨規劃基金定期定額投資，以少積多，可以做為日後裝潢、購買家具等費用支出。

儘管台灣房價居高，購屋不易，不過，兆豐銀行財富管理處認為，只要能夠控制花費，並且善用閒置資金，例如儲蓄險或定存等到期領回，以及分紅、績效或年終等獎金，可以讓小確幸發揮更大效用，擺脫無殼蝸牛生活，晉身為有巢一族。

智能領航 FOLLOW 蜜提供之試算功能請依個人實際狀況填列，本文所提供之資料僅供參考，並未誘導及鼓勵相關人士買賣任何內文所涉及之金融商品。任何人據此等資料而做出或改變投資策略，須自行承擔結果。