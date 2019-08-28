外企敲警鐘 中國社會信用機制恐衝擊收益

中國歐盟商會 (European Union Chamber of Commerce in China) 週三 (28 日) 表示，中國近年來推行的「社會信用機制」正加速發展，可能影響外資在當地的收益，警告外國政府必須重視該計畫為企業發展帶來的潛在風險。

中國歐盟商會週三 (28 日) 發布報告稱，該系統可能被中國政府作為達成政治目標的工具。諮詢公司 Sinolytics 執行長 Bjoern Conrad 表示，中國政府能利用這項工具，有效監管、控制並引導企業，可能進一步影響企業收益，甚至操弄企業生死。

長期以來，各國政府抱怨中國限制外企進入該國市場，造成貿易不平衡，引發後續貿易戰問題。歐盟商會認為，企業信用系統是中國在限制外資進入市場的政策規範上做出的重要轉變，既使鬆綁部分傳統限制，但也提升了中國政府控制企業的能力。

根據商會說法，中國將採用 30 個評級，針對企業各層面業務進行評分，像是稅務與海關紀錄、環境保護、數據傳輸、定價、執照以及監管是否合乎規範等。若企業落入負面評級，懲罰機制範圍包含罰鍰、刪除退稅補貼資格以及列入黑名單等。

上述報告稱，企業甚至可能因供應商或合作夥伴的行為表現或業務紀錄，連帶影響自身評級，也就是說，這個系統無法徹底排除偏見，外企可能因為中國政府在政治及經濟上的特權，影響其在當地的發展。

近來中國著手調查聯邦快遞 (FDX-US)，並因縱向壟斷協議罪名，對福特汽車 (F-US) 祭出人民幣 1 億 6280 萬元的高額罰金，引發外界對中國打擊美國企業的擔憂。

商會主席 Joerg Wuttke 表示，中國政府很明顯地在塑造自家市場的法令規矩，而非融入國際市場，這種作法令人擔憂。