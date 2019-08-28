前白宮談判代表：各國應幫助美國 合作打贏對中國貿易戰

美國白宮前談判代表 Clete Willems 週二 (27 日) 表示，世界大國應與美國合作，與中國達成協議，因為不公平的貿易行為會影響到每個人。

Willems 說：「如果日本、歐盟、英國、法國的人們，希望在中國看到更多的確定性，...... 他們應該幫助美國...... 迫使中國達成協議，因為他們的公司正遭受這些同樣不公平的貿易行為。」

Willems 今年 3 月由美國國家經濟委員會副主任職務離開，他表示，貿易協議的一個「至關重要」的事情，來自於盟國的團結，日本及歐盟與美國合作，其實保護的是自身利益。

Willems 曾經在 G7 及 G20 峰會上，擔任美國首席貿易談判代表，並參與過華盛頓和北京的貿易談判。

在今年 G7 峰會上，法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 也提到了他對中國的憂心，由法國代表發布的聲明，呼籲應改革 WTO，改革方向包括：更有效地保護智慧財產權、更快地解決貿易爭端，以及消除不公平的商業行為。

馬克宏表示，中國是一個主要經濟體，有來自美國、歐洲、加拿大和日本的大量投資，應該尊重智慧財產權，處理產能過剩問題，不使世界市場因此失去平衡，並且應迅速決可能的衝突及不公平的情況。

美中貿易談判在上週末快速升級後，川普在週一試圖和緩情勢，並表示接到中國的電話，表明希望重返談判桌，不過中國外交部隨後兩次否認中國打過類似的電話。