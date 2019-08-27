燃眉之急！南韓以GSOMIA為籌碼、逼迫日本撤回出口管制措施！

根據日本《NHK》等媒體報導，南韓國務總理李洛淵，在 26 日時表示，若日本撤回將南韓從出口白色名單上除名的決定，南韓政府將會考慮續簽「日韓軍事情報保護協定」(GSOMIA)。

南韓國務總理李洛淵，26 日下午在南韓國會作出了以上表示。

李洛淵說道，首先日本政府以「安全保障上必要的重新檢視」為由，將南韓從出口管理的優惠待遇對象國 (白色名單) 中除名。且日方將在 28 日時，正式實施這個決定，是在「沒有根據的情況下，就將南韓貼上『安全保障上無法信賴的國家』這樣的標籤」，對日本提出了批判。

燃眉之急！南韓以 GSOMIA 為籌碼、逼迫日本撤回出口管制措施！(圖片：AFP)

除此之外，李洛淵也說道「南韓的信賴受到了傷害，在安保方面難以合作。對於能否像過去一樣共享軍事情報，也開始抱持疑問」。對上週南韓政府通知日本，不再續簽日韓軍事情報保護協定 GSOMIA 的決定，說明了南韓政府的理由與立場。

然而日韓軍事情報保護協定 GSOMIA 的有效期限，將在今年 11 月結束。李洛淵表示「時間只剩下 3 個月左右，在這段期間日本如果不把不當處置恢復原狀，南韓政府也會再次考慮終止 GSOMIA。這是我們所打算採取的動作」。

日韓軍事情報保護協定 GSOMIA 的失效，不僅日本讓感到憂心，包括美國政府也相當擔憂。這回南韓政府打出的這張王牌，也是逼迫日本政府撤回在先前，於出口管理上的種種嚴格措施。