香港的反送中抗議遊行，在這個星期邁進了第 12 週。而這個蔓延到香港全境的示威抗議活動，也可能拖累南韓的出口。特別是取道香港的對中轉口貿易，影響重大。

根據《韓聯社》27 日報導，南韓貿易協會國際貿易研究院，於 27 日公布的報告中指出，香港的反對《逃犯條例》修訂草案運動，俗稱反送中運動，進入了第 12 週，將難以避免的衝擊到南韓對港出口。

過去 2018 年時，香港是南韓的第 4 大出口地。僅次於中國、美國，以及越南。在對港的出口總值當中，半導體的占比高達 73%，而其中半導體記憶體達 63.3%，接著才是電腦的 3.4%，還有化妝品的 2.9%。

南韓：香港反送中情勢加劇、長期恐重創南韓對中出口。(圖片：AFP)

而去年出口到香港的南韓產品，更有高達 94% 的比例是經由香港轉口。從總值來看，轉口至中國內地的比例達 82.6%。若香港與中國內地嫌隙加深，將難以避免影響轉口，特別是南韓半導品產品將首當其衝。

在香港 2018 年的轉口總值當中，南韓以 6.4% 的占比位居第 3，僅次於中國和台灣。對香港的轉口依賴程度，更高於日本等其他國家。如果南韓改道上海或深圳，也將難以享有借道香港轉口所帶來的便於籌措資金、免關稅、低公司稅等優惠，還會暴露在對中出口的法律與制度風險下。

然而該報告也提到，預估在短期內，在香港轉口遇阻或發生極端情況的機會不大。因為類似的事態，將給中國政府帶來政治風險，並造成大量的外資撤離。