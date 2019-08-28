輸油設施開始運作 美油即將湧入供過於求的全球市場

石油市場已經苦於面對供過於求的情況，但美國還打算生產更多。

在過去 10 年中，美國的石油產量翻了一倍多，達到每日 1230 萬桶，成為全球最大石油生產國。但是，缺乏將德州油田的原油運輸到出口港並進入世界市場所需的基礎設施。

但這種情況本月出現變化。Plains All American Pipeline 的「仙人掌二號 (Cactus II) 輸油管開始運作，每天將二疊紀盆地 (Permian Basin) 生產的 67 萬桶原油傳送到德州的 Corpus Christi，再轉運到全球各地。這條輸油管加上另一條名為 Epic 的油管只是個開始，還有更多會陸續加入運作。

新的油管預計將把更多的德州原油運往墨西哥灣沿岸，並從那裡運往全 球各地，但現在全球供應充足，更多的美國石油可能會壓低價格，特別是當貿易戰繼續抑制需求之際。

根據花旗集團的數據，新的油管可能有助於美國石油出口量從目前的每天 300 萬桶在年底前再多增加 100 萬桶，明年又新增 100 萬桶。花旗集團數據顯示，今年的出口量比去年平均每天增加 97000 桶。

（圖：花旗集團）

花旗集團全球商品研究主管 Edward Morse 說，「在 6 至 8 個月內這將達到每天 400 萬桶。每天 400 萬桶比整個北海產油量要大得多。原油將會運往各地，包括亞洲、歐洲和印度，」「如果美國產量在 3 年內達到每天 600 萬桶，它將成為全球基準。」

輸油管容量的激增將有助於解決二疊紀盆地的石油瓶頸問題，花旗預測到 2023 年，其產量將翻一倍，達到每天約 800 萬桶。

隨著油管的建設，出口能力也須提升。整個墨西哥灣沿岸、德州和路易斯安那州的卸貨設施正在擴建。據花旗指出，美國很快將擁有每天 600 萬桶的出口能力，甚至還為更高的容量預作準備。

美國銀行商品和衍生品研究主管 Francisco Blanch 說，「到目前為止，從二疊紀運往墨西哥灣沿岸的石油問題一直存在。現在，它將從墨西哥灣沿岸走向全球市場，」「在接下來的 18 個月中，運輸所有這些石油的能力將得到改善。」

（圖: 美國銀行美林證券）

全新的世界秩序？

所有這些新石油都讓石油輸出國家組織 (OPEC) 陷入兩難境地。OPEC 事實上的領導人沙烏地阿拉伯及其合作夥伴俄羅斯已削減石油產量以協助穩定價格。即使損失了委內瑞拉大部分石油和伊朗每天 200 萬桶石油，今年仍有大量石油供應，美國石油產量每天增加超過 100 萬桶，需求增加速度大致相同。

Blanch 說，「OPEC 在過去 7 年中每年的市佔率下降 1%。」

在西德州中質原油 (WTI) 期貨價格從 10 月的每桶 75 美元一年高點回落後，油價一直在區間震盪。由於風險市場大跌，油價在聖誕節前夕跌至 42 美元的低點，最近一直處於 50 美元中段。國際指標布蘭特原油期貨本月則在每桶 60 美元上下徘徊。

在 OPEC 有意遏制產量之際，簡單的經濟學已經遏制了美國的產量成長，最近幾週的增幅已從一年前的每天 1100 萬桶趨於平緩。

Blanch 說，「很顯然，企業正在投資和活動方面削減開支。鑽機數量下降了，但生產效率仍在推動成長，但從現在開始的成長速度會慢一些，」他指出，8 月中美國鑽機數量比上年同期水平下降了 12%。

Morse 表示，他預計俄羅斯和 OPEC 將繼續合作，經濟放緩將鼓勵他們繼續保持合作關係。

他說，「經濟衰退的現況使它們言出必行，」強調這些產油國已在市場上抑制石油以穩定供應。

當需求下降時，油價下跌，美國油商將不再認為大量抽取石油具有經濟意義。經濟衰退只會減緩趨勢，而不是阻止它。

Morse 說，「我們同意未來 2 到 3 年會出現過多的問題，而且油價將在未來 2 到 3 年內遭到挑戰。我們認為布蘭特原油價格將低至 50 美元，而 WTI 價格高達 40 美元，這並不是一個像目前一樣可以進行再投資的環境，」「鑑於全球 GDP 走低的可能性增加，即使沒有經濟衰退，需求也會降低，我們將不得不改變我們對產量增加的預期。」

布蘭特原油期貨價格走勢

美國原油成為指標？

即使出現更為顯著的經濟放緩，美國將繼續在全球石油市場中扮演更重要的角色，因墨西哥灣沿岸大量輸出原油。Morse 表示，美國成為一個崛起的更大原油出口國可能會改變全球市場的焦點，而以墨西哥灣沿岸為基礎的原油價格可能在某些時候成為全球指標，取代布蘭特。

隨著越來越多美國石油進入市場，布蘭特原油和 WTI 油價間的差距越來越大，兩者之間的差距已達到兩位數。歐洲布蘭特原油報價每桶約只高出 5 美元。

Morse 說，美國正成為一個淨出口國。它已經出口柴油、汽油和其他燃料。根據每周政府數據，美國 2 週前出口了 530 萬桶精煉產品和 280 萬桶石油。

他說，「出口的石油產品數量增加，加上出口的天然氣數量，美國正在成為全球最大能源交易中心，」「這對美元產生了重大影響。」

Morse 指出，總是有人懷疑美元全球儲備貨幣地位的未來。但在美國成長為能源強國的情況下，「美元地位變得更加根深柢固」。

在二次大戰之前，美國一直是全球主要產油國。IHS Markit 副主席 Daniel Yergin 說，「這將是墨西哥灣沿岸的回到未來。」Yergin 說若非 2015 年修法允許出口石油，美國不會有機會增加產量。

美國仍繼續進口原油和成品油。花旗集團數據顯示，南韓已成為美國原油的最大買家，每天 65 萬桶。緊隨其後的是歐洲、加拿大、印度和最近驟減的中國。