貿易戰持續延燒 能源分析師：美國原油很可能成中國下一個目標

美中貿易持續加劇，能源分析師紛紛提出警告，認為中國預計將會在未來幾週內就開始大幅減少對美國原油進口量。

美中之間的針鋒相對和關稅糾紛，已經導致油價暴跌，國際油價在週三 (7 日) 跌至 7 個月來新低，很大程度上是市場對於全球經濟嚴重放緩的擔憂，甚至可能導致美國經濟衰退。

紐約輕原油 (WTI) 日線走勢圖 圖片：investing.com

川普在先前意外宣布對中國 3000 億美元商品加徵 10% 關稅，隨後美國財政部在週一 (5 日) 將中國指定為匯率操縱國，人民幣兌美元匯率已跌至十多年來最低水平。作為回應，能源分析師預計中國下一步將瞄準美國的石油進口。

PVM Oil Associates 的石油分析師 Stephen Brennock 表示：「我認為這是一定會發生的，因為原油交易量將會開始減緩，甚至可能完全停止。」

根據美國能源資訊管理局 (EIA) 的數據顯示，中國在 5 月份對美國源油的進口量攀升至每日 247,000 桶，為 9 個月來新高。不過，Brennock 仍然認為，近期貿易緊張局勢的升級很可能會逆轉這一趨勢。

Brennock 說道：「中國對美國的原油進口的前景將會直線下滑。」

中國是世界上最大的石油買家，去年上半年是美國原油的主要目的出貨地。然而，在貿易戰開始後，中國對美國原油進口量幾乎立即暴跌。

能源公司 ClipperData 的商品研究主管 Matthew Smith 表示，中國目前沒多少的選擇可以鎖定，中國買家擔心石油將成為政府下一個報復性關稅目標，因此才減少向美訂購石油。