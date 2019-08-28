BP出售阿拉斯加油田資產 結束60年營運

英國石油巨擘 (BP) 英國石油公司週二 (27 日) 同意以 56 億美元的價格，將其在阿拉斯加所又油田業務和石油資產，出售給私營能源公司 Hilcorp，結束 BP 在阿拉斯加油田長達 60 年的營運。

這筆交易也是 BP 集團出售 100 億美元的兩年計畫之一，這項計畫是 BP 用來紓解財務的計畫，內容是出售有著美國最多產油田支撐的普拉德霍灣 (Prudhoe Bay)，以及 800 英里 (1300 公里) 長的阿拉斯加輸油管道股份。

多年來，BP 一直在刪減阿拉斯加州的業務預算，阿拉斯加的石油產量隨著普拉德霍灣油田的下降而下減少。BP 自從 1959 年開始在阿拉斯加擔任石油運營商，於 1977 年開始生產，持有普拉德霍灣 26% 的股份。

2014 年，BP 向 Hilcorp 出售了其在阿拉斯加油田業務中所佔份額的一半。今年，雙方決議是否繼續實施 15 億美元的海上人造島嶼項目。

根據這次的協議內容顯示，Hilcorp 將於短期內支付 40 億美元，另外 16 億美元則於較晚支付，預計能在 2020 年以前完成交易。

普拉德霍灣油田迄今已生產超過 130 億桶石油，估計有可能再生產超過 10 億桶石油。英國石油公司 2019 年阿拉斯加的石油淨產量預計平均每天約 74,000 桶。