【華冠投顧】貿易戰火髮夾彎、川普改口再考慮

大盤趨勢》

周一下午川普改變口氣，稱中國有意願重回談判桌，美國股市因此出現反彈，連帶也使得台股出現反彈。不過，一早開盤量能不足，許多個股都是午盤之後，才開始出現量能轉強。原則上，市場仍在觀察美中談判的進度，多數人已經認為短時間之內，不容易看到有好的結果，甚至認為要等到 2020 選舉過後，中國才願意和下一任總統談。

技術線型方面，大盤出現十字線，若明天能夠出現帶量長紅，則組合 K 線型將會呈現多方炮格局。目前月線仍舊下彎，本周指數將會遭逢月線反壓，是否能夠帶量突破向上，是目前市場觀察的重點。原則上，指數在本月已經連續三次回測年線，都能成功重回年線之上，若無意外事件發生，原則上是有機會帶量突破月線反壓。

上周五所贈送的 9 月份轉股祕笈，今天投資組合中標的 8-1 股價帶量攻高，離前波高點僅一步之遙。而標的 8-3 今天出現仙人指路，股價也同步創波段新高。標的 8-5 同樣的帶量上漲，出現創高的紡錘線，最後則是標的 8-6，除了創收盤價新高之外，股價也收當天最高點，後續相關個股追蹤，騏遠也會在 LINE 群生活圈中與好友分享。

華冠投顧 鍾騏遠分析師

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