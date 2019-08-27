台股盤後－MSCI調整尾盤爆量甩尾 收復年線支撐 10400點失而復得

美中貿易戰出現轉機，帶動台股今 (27) 日反彈，權值股全面走揚，隨即站回年線之上，並躍過 10400 點關卡，不過，盤中受到今日尾盤 MSCI 季度調整，市場觀望氣氛轉濃，大盤震盪整理，指數最後一盤爆出 360 億元大量，拉抬 17 多點，加權指數終場收 10387.23 點，漲 32.66 點，成交量達 1208.6 億元。

觀察權值股表現，台積電不畏格芯控告侵權，股價維持平盤以上，漲幅 0.6%；大立光開高持穩，一度漲至 3830 元，收 3770 元，漲幅 0.27%；鴻海開小高後力守紅盤上，漲幅 0.28%，其他權值股走勢也不俗，環球晶、佳格、英業達、旺宏、微星等皆漲幅逾 2%。

網龍因上半年營運較去年同期轉虧為盈，且遊戲新品年底前登場，股價直奔漲停，帶領同族群昱泉同步亮燈，辣椒、大宇資、沁象漲幅逾 4%，傳奇、橘子、智冠等表現也不俗。

其他強勢族群還包括 IC 設計族群，類比科、系微及旺玖攻上漲停，尼克森一度觸頂，漲幅逾 9%，富鼎、世紀、研通及普誠也有逾 3% 漲幅。

另外，5G 概念股持續有買盤敲進，包括散熱廠泰碩、超眾、雙鴻，PCB 的金居、健鼎、台光電，晶片廠立積、聯發科等，表現皆在盤上表現。

法人表示，近來美中貿易戰問題紛雜，台股也隨之上沖下洗，指數拉回年線測試，多方轉趨保守，盤面上 5G 概念股仍是焦點，投資人可多留意展望佳的相關個股。