【日盛投顧】指數年線震盪，個股輪動加劇

◆盤勢分析

1. 美國總統川普聲稱中國願意協商，帶動全球股市反彈，台股今日呈現跳空開高走低震盪，成交量稍微放大至 1,200 億之上，盤面以網通、汽車零組件、IC 設計相關個股表現強勢，終場指數上漲 32.66 點，漲幅 0.32%，收在 10,387.23 點，成交金額為 1,212.40 億元。三大法人合計賣超 76.73 億元：外資賣超 84.95 億元、投信買超 7.48 億元、自營商買超 0.74 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：成交量放大至 1,200 億之上，後勢下跌須量縮，反彈則須量增。

（2）、均線：下檔支撐為 10,000 點附近，上檔壓力季線 (約為 10,659 點) 附近。

（3）、技術指標：KD 向下開口擴大，提防再回測前低。

（4）、觀盤指標股：2330 台積電守穩季線。

3. 櫃買指數上漲 0.79%，收在 137.02 點。短線支撐為 135 點附近，壓力為 140 點附近。

4. 台股選股方向可留意網通、資訊軟體、IC 設計、汽車零組件、內需、運動。

網通、資訊軟體、IC 設計、汽車零組件、內需、運動

1. 汽車零組件：由於中國上周末恢復對美國汽車及零組件課稅，市場預期對於台廠供應鏈有利於因此受惠轉單，今日再成為盤面最為強勢族群，4551 智伸科攻上漲停創今年新高點、6288 聯嘉接獲國際大車廠車燈訂單及委託 2201 裕隆組裝代工的 4529 淳紳股價皆攻上漲停，也帶動相關汽車電子及零組件如 3665 貿聯 - KY、1536 和大、1522 堤維西、2360 致茂、2105 正新等股價維持紅盤強勢。

2. 網通：美國提高之前所有關稅加徵，對於去年已提前將產能移出中國的網通廠相對影響較輕，今日成為盤面電子族群中相對強勢，指標股 2345 智邦今再創新高，5388 中磊放量轉強即將再挑戰今年新高，帶動 3596 智易、3380 明泰、3704 合勤控、4906 正文、2314 台揚等股價維持強勢。

3.IC 設計：盤面由之前的 5G 相關晶片族群輪動其他利基型產品晶片，MEMS 族群 6233 旺玖漲停創今年新高，帶動同族群 6679 鈺太盤中也攻上漲停，另外 3438 類比科、6462 神盾也強勢大漲。

4. 生技：政策指標產業，今日在指標股 4105 東洋跌深反彈帶動 4162 智擎、1762 中化生、4147 中裕、8436 大江、4163 鐿鈦等個股出現強勢反彈。