貿易戰導致供應鏈外移 USABC：泰國將成受益國

中美貿易戰持續延燒，供應鏈的轉移讓不少東南亞國家因此受益。「美國 - 東盟商業理事會」(USABC) 的主席 Alexander Feldma 認為，隨著貿易戰的加劇，投資者已經開始關注並認真看待泰國。

越南普遍被認為是貿易戰中最大的受益者之一，因為受到貿易戰影響，不少企業將生產從中國轉移到越南以避免高額關稅。然而，Feldma 認為，越南的勞動力市場正在緊縮，企業現在正在尋求將製造業轉移到其他的亞洲國家，其中就包括泰國。

根據 Feldma 的說法，有三家名牌公司已經將人力從中國轉移到泰國，不過他並未透露具體公司名。此外，他也表示，投資泰國是長期趨勢之一。「這三家公司正在轉移人力部門。我認為，針對泰國企業的投資可能達數千萬、數億甚至更多。」

早在中美貿易之前，哈雷摩托車製造商 Harley Davidson 就已經開始將其生產轉移到泰國。Feldma 表示，這一決定得到了良好的回報，該公司在馬來西亞的摩托車銷量成長 181%，且產品大多來自社在泰國的工廠。

此外，Feldma 表示，越南與美國貿易逆差的成長很可能對雙邊貿易構成威脅。「越南顯然是短期內的最大受益者。問題是，美國的炮口是否會轉向越南？」Feldma 也補充道，越南總理阮春福曾表示對貿易逆差感到擔憂。

在今年 6 月，美越貿易逆差成長 22.9%，達到約 30.49 億美元。隨後在 7 月，美國商務部對越南鋼鐵徵收 450% 以上的進口關稅。

對此，費爾德曼表示：「鋼鐵並不是越南的主要出口產品，但美國的舉措清楚地表明，如果這種貿易逆差持續增加，可能會出現更多的舉措。」他認為，貿易逆差很可能是破壞了越南與美國之間的良好關係。