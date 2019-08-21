美中貿易衝突下拚生機 台商掀第3波泰國投資潮

30 年前，政府首度推動南向，台商藉由泰國的地理優勢，開始布局東南亞；20 年前，台幣升值，第 2 波部分製造業台商大舉播遷泰國設廠，為當地奠定汽車與電子零組件供應鏈深厚基礎，如今，在美中衝突升溫下，台商啟動第 3 波揮軍泰國。

根據《財訊》報導，挾著租稅與泰國 4.0 計畫加持，有助於台商短期調配轉單產能與中長期的擴遷廠，成為台商新應許之地。在外人投資、GDP 復甦成長、國際熱錢湧入的推力下，泰國上下都大力歡迎台商重返暹羅灣，泰國儼然成為台商布局北東協的重要跳板。

(圖：財訊提供)

《財訊》報導指出，台商們都知道，全球供應鏈勢必得盡快在中國以外建立第二生產基地，而泰國很可能是現階段最適合科技製造業長居久待的應許之地。

為什麼不是越南、而是泰國？根據《財訊》報導，泰國唯一的台資銀行、泰國兆豐商業銀行總經理賈瑞恆觀察，美中貿易戰爆發後，首波受惠的是越南，但若真的細究，越南出口大增並不都來自轉單或遷廠，而是因為很多中資企業直接改經中越邊境貿易出口美國。

由於「東協加一」免關稅，因此既不須花力氣整廠輸出，甚至連轉口地的貿易公司都是中國出資設立的，只要多一段運費，不少中國製的成衣、家具和電子產品，直接從中國原封不動地運到越南再出口美國，連半毛錢的加值都沒有在越南產生。

但此舉已被美國發現，並警告越南不能繼續給中國方便。台經院 7 月也對台商示警，越南恐已過熱，美國雖賦予越南最惠國待遇，但川普看到美越貿易逆差擴大，已揚言不會再讓越南占盡便宜，否則將發動制裁，建議台商還是要分散風險。

反觀泰國，不允許其他國家洗產地，定價 100 元的商品，要有超過 35 元是在泰國發生才能拿到產地證明。泰國外商聯合總會主席康樹德表示，泰國國際化和法治程度很高，不管日美台歐中都得遵守一樣的規範。

根據《財訊》報導，東南亞各國中，人種、宗教、語言、政體各異，特別是部分排華嚴重的國家更讓台商望之卻步。然而，台商赴泰投資也有 60、70 年的淵源，華僑占泰國總人口超過 4 成，經濟實權掌握在華人手上，卻沒有排華問題，又是佛教國家，不仇富。有一半華人血統的安美德集團主席邱威功就指出，在泰國經商成功機率超過 9 成。