盼可打破中國稀土主導地位 美國擬興建稀土加工設施

美中貿易戰持續加劇，市場擔心，中國作為稀土生產的大國，將利用稀土出口作為貿易戰的籌碼。為防範這樣的情況發生，美國一名官員表示，美政府計畫與澳洲進行合作，共同建設稀土加工設施，以破壞中國在全球稀土供應的主導地位。

美國國防部主管採購與後勤事務的副部長 Ellen Lord 在週一 (26 日) 時表示，五角大樓正在考慮與澳洲合作建立一個稀土加工設施，以滿足五角大樓的需求和其他國際盟友的需求。

「事實上，真正的挑戰是稀土的加工並擁有相應的設施。因為中國通常會在其他地方開採並將稀土帶回中國處理。」Lord 表示。

稀土是美國許多高科技公司至關重要的原料，稀土是美國企業不生產，且需要從中國進口的重要原料，像是手機、磁鐵、衛星、美國國防武器等都會用到稀土。

根據美國地質調查局的數據顯示，中國的稀土產量在 2017 年佔全球的 81%。此外，在 2014 年至 2017 年間，有 80% 的美國稀土是在中國加工製造的。

「我們擔憂供應鏈中的弱點，特別是當對手控制了供應的時候。」Lord 說。

中國稀土行業協會曾在先前表示，將支持中國在不斷升級的中美貿易爭端中採取反制措施。對此，美政府持續與多個盟友國進行合作協商，在先前也宣布將與加拿大進行合作，下令官員制定美國與加拿大針對「關鍵礦產」的合作計劃。

投資公司 Bridgewater 的聯合創始人 Ray Dalio 曾表示，稀土對於美國科技公司的價值遠超過了實質上的數字，並具有更重要的「戰略意義」。對於那些走在創新前沿的美國高科技公司來說，稀土是不可或缺的原料，因此很有可能成為中國在貿易戰中的反擊王牌。美國政府也因此在近期越來越關注於改善對中國稀土礦物的依賴。